陪蔡其昌夜市拜票 陳其邁：台中好高雄也會好

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民進黨台中市長候選人蔡其昌（左）18日在高雄市長陳其邁（左3）等陪同下，前往台中南區大慶夜市掃街拜票，全力衝刺選情。中央社記者蘇木春攝 111年11月18日

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（中央社記者蘇木春台中18日電）高雄市長陳其邁今天前往台中陪同民進黨台中市長候選人蔡其昌到夜市拜票，陳其邁表示，台中好、高雄也會好，台灣也會更好，蔡其昌熱愛台中，絕對會是新好市長。

蔡其昌今天晚間與陳其邁及無黨籍立委黃國書、民進黨籍台中市議員江肇國、黃守達及市議員候選人陳雅惠，前往台中市南區大慶夜市拜票。

陳其邁會前接受媒體聯訪時表示，台中跟高雄都是國際的城市，未來有很多會既競爭又合作的關係，希望未來台中能有遠見、魄力的市長一起進步，台中好、高雄也會好，台灣也會更好，蔡其昌熱愛台中，擔任市長絕對會是新好市長。

陳其邁說，選舉就是要謙虛謙卑、一步一腳印，實實在在做事情，他擔任行政院副院長時，蔡其昌爭取台中港海釣示範區，也見識到對方協調與解決問題的能力。

蔡其昌表示，陳其邁擔任行政院副院長時，他擔任立法院副院長，2人存在監督關係，但2人的合作遠比監督關係更緊密，當時攜手合作讓台灣喜愛釣魚的人，在海釣權上獲得政府認可，同時完成台灣首座海釣示範區。

蔡其昌指出，未來他若擔任市長，與陳其邁除了合作也存在競爭，要跟高雄好好在城市競爭上比拚一下，市長存在相互競爭，城市才會進步，得利的就是高雄與台中市民。（編輯：謝雅竹）1111118