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徐定禎控網軍攻擊 謝福弘籲光明正大打選戰

2022/11/19 12:24
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（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今天透過臉書發文，質疑國民黨縣長候選人謝福弘的支持者變成「弘衛兵」，請國民黨停止網軍攻擊；謝陣營回應根本子虛烏有，呼籲光明正大打選戰。

徐定禎表示，這2天臉書被大量帳號攻擊，數量已經超過一般貼文的10倍，非常不尋常，這些帳號無非留些「綠共」「下架民進黨」的發言，讓他懷疑就是所謂的「網軍出征」。

徐定禎質疑國民黨「為了勝選什麼招數都要用嗎」，連替他加油的支持者也慘遭網軍毒手，他喊話國民黨苗栗縣長候選人謝福弘，來看看這些蝗蟲過境的留言帳號，苗栗要變成「弘衛兵」治國嗎。

徐定禎說，國民黨不倒，苗栗不會好，請國民黨停止網軍攻擊，回歸正常選舉，他會堅持戰到最後一刻，苗栗要下架的是執政72年的國民黨。

謝福弘競選總部表示，徐定禎自稱臉書被「網軍出征」，這種子虛烏有的指控，猶如2004年的2顆子彈事件翻版，呼籲徐定禎不要再用奧步扮演受害者，正當光明地打這場苗栗選戰，不要再用民進黨的慣用招數欺騙選民。（編輯：方沛清）1111119

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