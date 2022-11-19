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竹縣公辦政見會新埔場 周江杰：優先改善交通問題

2022/11/19 12:51
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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）民進黨新竹縣長候選人周江杰今天提出，新埔相關基礎建設，未能跟上現代城市腳步，未來，要先改善交通，以及提升教育資源，改善一連串地方問題。

新竹縣選舉委員會今天在新埔鎮舉辦公辦政見會，周江杰出席表示，現在新埔鎮新湖路塞車問題嚴重，工業區下班要回新埔、竹北、關西的車流，一路延伸到褒忠路。

周江杰說，除交通問題，在教育方面新埔鎮教育資源不均，目前竹縣教育資源集中竹北市，導致新埔鎮教育資源受影響，未來，他要提升新埔鎮教育資源，打造良好就學環境，讓家長放心，更要保障孩子學習權。

周江杰表示，在文化部分，新埔鎮的褒忠亭義民廟是客家重要信仰中心，未來，要打造義民文化園區，而在新埔霄裡溪環境好，適合打造休閒農業園區，新埔老街過年間的花燈遊行很熱鬧，都很有地方文化風貌，不過，在老街附近有不少電線於街道上空，影響整體景觀，也要推動老街電纜地下化，還給老街古樸原貌。

新竹縣選舉委員會舉辦新竹縣第19屆縣長、第20屆縣議員、第19屆（竹北市第10屆）鄉鎮市長選舉公辦政見發表會，16日起至23日陸續在13鄉鎮市各舉辦1場，僅現場開放聆聽、未有直播。（編輯：方沛清）1111119

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