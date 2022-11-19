陳福海猛打天福案 楊鎮浯：掩蓋東北試釀案

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金門縣長候選人陳福海（圖）19日上午在服務處召開記者會，要求現任金門縣長楊鎮浯承諾，如果「金酒天福合作案」遭起訴立即下台。中央社記者黃慧敏攝 111年11月19日

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（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）金門縣長候選人陳福海今天要求縣長楊鎮浯承諾，如果金酒天福合作案遭起訴，立即下台；楊鎮浯競選總部指，窮追猛打天福案，是為了掩蓋東北試釀案，大大低估選民智商。

陳福海上午在服務處再次召開記者會表示，楊鎮浯陣營日前以移花接木手法，利用監察院東北試釀案調查報告，質疑他說謊並要求退選。

陳福海說，民國105年10月20日金門縣政府政策小組第65次會議紀錄，「為因應未來兩岸合作上更為緊密及市場的開拓，請金酒公司審慎評估大陸東北設廠的可行性，並於1個月內提出」的結論，是依據104年6月14日金門縣議會議案執行，哪來「陳福海一直否認知情或曾授意」的說法？

陳福海說，16日公辦政見會中，他公開承諾並簽名表示，如果「競選過程中或未來當選後」，因東北試釀案件不法遭起訴，在「起訴當日將立即辭掉縣長職務以示負責」的承諾書；並邀請楊鎮浯簽署「遭縣民質疑的董楊童主題酒圖利及天福秘密合約等疑雲案件，如有不法遭起訴一樣要辭職下台」的公開承諾，但楊鎮浯至今未回應。

楊鎮浯競選總部表示，關於天福合作案，楊鎮浯已透過文宣、直播和政見發表會清楚說明，本案和過去金酒經銷商合作模式不同，不能以經銷商履約量、違約金和保證金等標準來看，且合約中已經有保護金酒權益相關違約規範；何況天福合作案是成功的商業合作案，營業額勝過陳福海任內任何經銷商，陳福海不看不聽，故意要再開記者會作秀抹黑，總部不再隨之起舞。

楊辦認為，陳福海是想藉著窮追猛打天福合作案，掩蓋他東北試釀案的惡行，轉移鄉親注意力，這是大大低估鄉親的智商。

此外，陳福海說，東北試釀案是他指示政風處「主動」移請檢調單位辦理，如按楊陣營所稱，是依據監察院調查報告，那監察院「K-Bike（金門公共自行車）採購糾正案」調查報告中所指「投標公告前9天設立、300萬資本額的公司，竟然打敗資本額27億多的高捷公司」弊案，時任觀光處長的楊鎮浯是否知情或曾授意？

對此，楊辦表示，103年9月1日楊鎮浯辭去觀光處長職務；依據監察院報告，觀光處於103年11月3日簽以「準用最有利標」方式辦理招標，當時的副縣長吳友欽在11月25日批准辦評審，12月23日開資格標審查，12月25日陳福海就任，12月27日評選會結果，偉華公司為第一優勝廠商，會議紀錄由觀光處長王中聖決行。由此顯示，本案在陳福海任內評選決定，要求陳福海說明是否知情或曾授意？（編輯：郭諭儒）1111119