翁章梁推出嘉義美食 盼吸引遊子返鄉投票

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）爭取連任的嘉義縣長翁章梁與民進黨3名鄉鎮市長候選人，今天上午在朴子市競選總部端出朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞等菜餚，希望吸引嘉義遊子回來吃家鄉味，回「嘉」投票。

翁章梁與六腳鄉長候選人黃鉦凱、朴子市長候選人涂建軒及東石鄉長候選人柯登雅3名候選人，今天端出故鄉家常菜朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞，要喚醒外地遊子對故鄉的懷念與味道。

翁章梁接受媒體聯訪表示，南部春捲特點就是包入油麵，還會撒上滿滿的花生糖，鹹鹹甜甜吃一捲就有飽足感；蚵仔煎則是回嘉必嚐，東石蚵仔肥美鮮甜，台灣第一；麻油雞湯是用六腳在地的純麻油燉煮，吃了顧身體也顧未來。

翁章梁指出，很多人都說這次選舉有點冷，但選舉到最後一週慢慢有熱絡起來，他和3名候選人用家鄉味，期盼遊子11月26日返鄉「吃好料」，一起來投票。（編輯：謝雅竹）1111119