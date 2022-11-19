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翁章梁推出嘉義美食 盼吸引遊子返鄉投票

2022/11/19 14:56（11/19 15:41 更新）
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爭取連任嘉義縣長翁章梁（中）與民進黨3名鄉鎮市長候選人19日端出故鄉家常菜朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞，要喚醒嘉義遊子對故鄉的懷念。回「嘉」投票。中央社記者蔡智明攝 111年11月19日
爭取連任嘉義縣長翁章梁（中）與民進黨3名鄉鎮市長候選人19日端出故鄉家常菜朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞，要喚醒嘉義遊子對故鄉的懷念。回「嘉」投票。中央社記者蔡智明攝 111年11月19日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）爭取連任的嘉義縣長翁章梁與民進黨3名鄉鎮市長候選人，今天上午在朴子市競選總部端出朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞等菜餚，希望吸引嘉義遊子回來吃家鄉味，回「嘉」投票。

翁章梁與六腳鄉長候選人黃鉦凱、朴子市長候選人涂建軒及東石鄉長候選人柯登雅3名候選人，今天端出故鄉家常菜朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞，要喚醒外地遊子對故鄉的懷念與味道。

翁章梁接受媒體聯訪表示，南部春捲特點就是包入油麵，還會撒上滿滿的花生糖，鹹鹹甜甜吃一捲就有飽足感；蚵仔煎則是回嘉必嚐，東石蚵仔肥美鮮甜，台灣第一；麻油雞湯是用六腳在地的純麻油燉煮，吃了顧身體也顧未來。

翁章梁指出，很多人都說這次選舉有點冷，但選舉到最後一週慢慢有熱絡起來，他和3名候選人用家鄉味，期盼遊子11月26日返鄉「吃好料」，一起來投票。（編輯：謝雅竹）1111119

爭取連任的嘉義縣長翁章梁（前排左2）與民進黨六腳鄉長候選人黃鉦凱（前排左1）、朴子市長候選人涂建軒（前排右2）及東石鄉長候選人柯登雅（前排右1）19日端出故鄉家常菜，期盼嘉義遊子返鄉「吃好料」，一起來投票。中央社記者蔡智明攝 111年11月19日
爭取連任的嘉義縣長翁章梁（前排左2）與民進黨六腳鄉長候選人黃鉦凱（前排左1）、朴子市長候選人涂建軒（前排右2）及東石鄉長候選人柯登雅（前排右1）19日端出故鄉家常菜，期盼嘉義遊子返鄉「吃好料」，一起來投票。中央社記者蔡智明攝 111年11月19日
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