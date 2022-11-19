李俊俋陪同掃街 盼黨籍市議員全壘打

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民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前左3）19日率領嘉市議員候選人到九華山地藏庵參拜，李俊俋並呼籲選民26日一定要出來投票，展現人民意志，也期待民進黨嘉市議員候選人順利全上。（競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月19日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市19日電）民進黨嘉義市長參選人李俊俋今天到嘉邑九華山地藏庵參拜，並進行車隊掃街，李俊俋呼籲選民一定要出來投票，展現人民的意志，更期盼9席嘉義市議員候選人全上，贏回嘉義。

李俊俋今天偕同立委王美惠、前嘉義市長涂醒哲、9名嘉義市議員候選人到嘉邑九華山地藏庵參拜，祈求國泰民安與選舉順利。李俊俋隨後率領嘉義隊成員車隊掃街，盼在選前倒數一週，為民進黨嘉義市選情最後衝刺。

無黨籍嘉義市長候選人黃紹聰2日過世，也讓嘉義市出現了台灣民主史上罕見的重行選舉，市長與議員在不同日期投票。

李俊俋表示，雖然多了3週讓選民逐一檢視市府團隊的施政表現是好事，但同時也擔憂2次投票會影響選民投票意願與18歲公民權推動，可說是喜憂參半。

王美惠說，一座都市的發展，需要市長、立委、議員密切合作，只要是關心嘉義市未來的鄉親，都該參與投票來決定自己的未來。

9名嘉義市議員候選人與李俊俋一同為選情做最後衝刺，喊出「議員全壘打，市政阮來擔」、「光榮投2次，贏回嘉義市」的口號，期許民進黨議員9席全上，並與李俊俋一起改變嘉義市。（編輯：郭諭儒）1111119