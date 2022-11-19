蔡總統：世界關注選舉結果 人民守護自由民主決心

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身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）19日下午到彰化縣和美鎮參加民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（前左）競選總部舉辦的「彰化大步向前走」造勢大會，眾人比出2號，呼籲縣長選舉票投2號黃秀芳。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年11月19日

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）總統蔡英文今天南下彰化和美鎮，參加「彰化大步向前走」造勢大會；蔡總統說，這次選舉不只是一場地方選舉，全世界都在關注，選舉結果將展現人民守護自由民主決心。

身兼民主進步黨主席的蔡總統及副總統賴清德，下午先後南下彰化，為民進黨彰化縣長候選人黃秀芳站台，參加黃秀芳競選總部在和美鎮舉辦的「彰化大步向前走」造勢大會。

先到場的蔡總統致詞時說，上屆總統大選，她在和美鎮拿到過半數選票，也呼籲支持者投票給黃秀芳，讓黃秀芳拿到跟她一樣多的選票，最近她感受到選舉局面越來越有利，縣長選舉氣勢也靠向黃秀芳這一邊，有勝選的希望。

蔡總統指出，這一次的選舉不只是一場地方選舉，全世界也都在關注選舉結果，4年前的地方選舉，民進黨選得不理想，中國沒多久就推出「一國兩制台灣方案」，限制台灣，這一次的選舉很重要，可以展現台灣人民守護自由民主的決心。

蔡總統說，黃秀芳了解鄉親的需要，如當選縣長，會把縣民的事情當成自己的事情處理，而和美鎮最近幾年房子越蓋越多，人口數也一直增加，公共建設要提早規劃，中央的前瞻基礎建設計劃中的項目包含地方建設，地方政府提計劃，只要能解決鄉親的問題，中央都會支持，但她要說現在的彰化縣政府態度不積極，實在很可惜。

蔡總統指出，黃秀芳提出恢復敬老禮金的政見，對手也要跟著做，證明這是一項對的政見，也是鄉親需要的政見，縣府要為鄉親做事，縣府不做就應換人做做看，呼籲鄉親選擇黃秀芳，讓黃秀芳來幫縣民做事情。

賴副總統則說，彰化縣人口不斷流失，就像人體血液不斷流失，現在的縣長不重視產業發展，縣府行政效率差，對都市發展來說是一件可惜的事情，社會福利也做得不夠，讓城市走向衰敗的命運，民進黨提名的黃秀芳提出多項政見，能夠促進彰化縣發展，將人才留下來。（編輯：郭諭儒）1111119