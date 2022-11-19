盼市民再給4年 陳其邁：我是那個為故鄉奉獻的男人

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）爭取連任的高雄市長陳其邁今天在旗山區舉行造勢活動，他說，高雄未來願景已經看見，希望大家再給他4年，讓高雄起飛，「我就是那個把人生精彩歲月奉獻給故鄉的男人」。

下午在旗山舉行的「大旗美造勢暨客家與原住民後援會成立大會」，民進黨立委邱議瑩、伍麗華、管碧玲、劉世芳，以及多名民進黨高雄市議員候選人、無黨團結聯盟總召朱信強等人出席，主辦單位估現場湧入近萬人。

陳其邁致詞表示，八八風災時親自運送物資到災區，也幾乎每年都到小林村，陪社區復原重建，「高雄有事時，我就是那個男人，從來沒有離開過。跟高雄一起痛苦、打拚過的人，才能真正疼惜高雄」。

陳其邁說，有人說客家、原住民族群過去支持藍營，現在「去了了」，但施政怎能分藍綠？做為高雄子弟、在地市長，施政不分黨派、藍綠、族群，不管有沒有投票給他，只要市民需要，自己就拚盡全力服務，不會到選舉才嫌棄高雄。

陳其邁說，自己是到原鄉部落最多次的市長，每當大雨、颱風，也都是第一個到場視察關心，「因為我們都是一家人；家人有難，市長絕對挺大家挺到底」。

陳其邁表示，高雄未來願景已經看見，未來4年將是科技、幸福、宜居、魅力的高雄。26日投票要決定高雄未來時，拜託大家不要重蹈覆轍，「我就是那個用生命、把人生最精采歲月，奉獻給最心愛故鄉的男人」。

未來一定會讓高雄更好，他有信心、有勇氣迎接未來挑戰，「拜託大家一定要出來投票，讓高雄更好、讓高雄走出去，繼續前進」，讓他再拚4年、高雄起飛。

管碧玲致詞說，這次選舉高雄第一個任務就是要展現高雄人的高度、眼光，讓陳其邁高票當選；第二個任務就是民進黨在議會單獨過半。邱議瑩說，陳其邁不只關心山區、常跑山區，也很關心大旗美地區，是最關心農業、農民的市長，「感謝大家都沒離開，支持陳其邁、支持台灣」。伍麗華則肯定陳其邁是最關心原鄉的市長，呼籲原住民把票投給他。（編輯：孫承武）1111119