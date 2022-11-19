台南市長政見會 黃偉哲：向現代城市邁進

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（中央社記者張榮祥台南19日電）尋求連任的台南市長黃偉哲，今晚在公辦電視政見發表會中大談4年的政績表現；黃偉哲說，「台南是我們的家」，大家繼續拚，向現代城市邁進。

黃偉哲今晚在公辦電視政見發表會中，未回應其他市長候選人的攻擊批評，只提及他執政台南4年的政績；黃偉哲表示，市長就像是開車的司機，開近燈或遠燈，看清城市面貌，也要有遠見。

黃偉哲表示，市府防疫團隊表現佳，市政推動涵蓋居住正義、社會福利、水利建設、交通便利、農工興利，多項建設獲獎，公園、營造等成果全國最佳。

黃偉哲指出，市府推動囤房稅，阻止炒房，年底逾7700戶社會住宅規劃興建中，還有津貼補助及包租代管；台南長照覆蓋率六都第一，另有行動醫院的全民健檢及幼托。

黃偉哲說，台南鐵路地下化施工中，安平跨港大橋開工，曾文溪大橋已發包；農產及水產做好冷鏈，提升外銷品質；市府防洪治水，建設抽水站、污水處理及再生水廠，且打擊詐騙及防治酒駕。

黃偉哲表示，市長要處理很多事情，但「台南是我們的家」，大家要繼續拚，建設發展，得到肯定，吸引更多人來台南。（編輯：謝雅竹）1111119