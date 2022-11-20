柯志恩批沒爭取高雄統籌稅款 陳其邁競總斥顛倒黑白

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩質疑高雄市長陳其邁擔任行政院副院長時，高雄在特別統籌分配稅款中，總額和佔比是過去10年最低；陳其邁陣營對此駁斥是顛倒黑白、扭曲事實。

柯志恩昨天臉書（Facebook）發文說，陳其邁應該要好好解釋，為何擔任行政院副院長時，根據財政部資料，高雄在2019年從中央獲得統籌分配稅款實撥額佔比是過去10年次低；其中由行政院核定的特別統籌分配稅款，無論總額還是佔比，更是過去10年來最低。

柯志恩說，從2011年至2018年，高雄獲得的特別統籌分配稅款都是六都最多，但2019年時，不只失去第一的地位，更僅拿到台南市1/3的金額。

柯志恩說，相比普通統籌分配稅款有法定公式計算，特別統籌分配稅款，誰拿得多、誰拿得少，更取決於行政院；難道因為當時高雄不是民進黨執政，而失去中央政府關愛眼神，為何聲稱對高雄一生懸命的陳其邁，沒有為此挺身而出？

陳其邁競總發言人高閔琳今天以新聞稿回應指出，依據「中央統籌分配稅款分配辦法」，統籌分配款分為「普通統籌分配稅款」及「特別統籌分配稅款」；統籌分配款依法令規範的計算公式，進行各縣市的分配額度，並非行政院任意調控。

高閔琳說，其中普通統籌分配稅款的計算公式，以營利事業銷售額營業稅權重比例最高，高雄2019年營利事業銷售額、營業稅低，自然導致統籌分配稅款佔比低；柯志恩亂批統籌分配稅款，是在打臉前市長韓國瑜拚經濟不力。

至於特別統籌分配款，高閔琳說，2019年中央將六大社福補助由特別統籌分配稅款改列為「一般性補助」，因此2019年金額全國各縣市均比較過去降低。

高閔琳批柯志恩曾任立委，卻不了解統籌分配稅等相關法規，胡亂謅，只是在轉移她砍高雄捷運及前瞻建設預算的焦點；2019年陳其邁擔任行政院副院長任內反而增加新台幣32億對高雄的補助，柯志恩的講法是顛倒黑白、扭曲事實。（編輯：陳仁華）1111120