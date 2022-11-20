黃偉哲麻豆造勢 細數4年政績盼讓台南繼續前進

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）尋求連任的台南市長黃偉哲今天下午在麻豆區海埔池王府廣場舉辦選前團結大會，湧入大批支持者，場面熱鬧，黃偉哲細數4年來政績，希望大家繼續支持，讓台南繼續前進。

造勢活動由立委林宜瑾擔任主持人，下午2時不到，現場已湧入大批支持者，屏東縣長潘孟安、前台南縣長陳唐山等人上台助講，台南6名區域立委郭國文、賴惠員、林宜瑾、郭國文、王定宇、陳亭妃也都輪番上台開講。

潘孟安表示，台南是台灣的民主聖地與農業首都，決定台南的未來就是決定台灣的未來，與黃偉哲相處20多年來，知道黃偉哲是單純、認真的人，希望台南人支持黃偉哲繼續拚，讓南高屏與中央連成一線，一起拚建設。

陳唐山說，希望年輕人一定要把票投給民進黨候選人，讓台南繼續進步，為整個台灣帶來安全與繁榮，這場選舉國際都在看，請市民一定要投給100%支持台灣的黃偉哲。

黃偉哲在下午3時許帶著市府團隊一級主管及民進黨提名的市議員候選人一起大進場，支持者跟著主持人大喊「當選、加油」等口號，黃偉哲競選總部統計，此時現場集結約3萬人，氣勢震撼。

黃偉哲表示，上任市長4年來，台南的工商業進步，全市一整年的營業額較以往增加新台幣4000億元，已突破2兆元大關，農業、漁業、服務業、觀光旅遊業都在進步，吸引企業來台南投資，且市政建設已獲得36項國家卓越獎，是全國第一的成績。

黃偉哲說，這些成就不是自己一人的功勞，除了有優秀市政團隊合作努力，在地立委也很給力，爭取不少中央預算，台南各項建設預算，每100元中有70元來自中央補助，市府僅支出30元，希望大家支持民進黨提名的候選人，市議員全部當選、里長全壘打，讓台南繼續前進。（編輯：陳仁華）1111120