王惠美辦團結造勢大會 要打造彰化成宜居城市

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）國民黨彰化縣長候選人王惠美下午在員林市圓林園舉辦團結造勢大會；王惠美致詞時說，她要將彰化打造成宜居城市，最重要的就是捷運建設，基隆、屏東都有捷運規劃，彰化也要有捷運。

王惠美今天下午在員林市圓林園舉辦團結造勢大會，除王惠美外，出席的還有國民黨員林市長候選人游振雄、彰化縣議員候選人曹嘉豪，以及國民黨立委謝衣鳳等人。

王惠美說，她連任後要將彰化打造成一個宜居城市，其中最重要的就是捷運建設，北部和南部縣市都要做捷運，她要問台下民眾，屏東和基隆都有捷運，彰化縣人口超過100萬人，為什麼不能有捷運，六都都已經有捷運，彰化也應要有捷運，促進城市發展。

王惠美表示，民調顯示多數縣民都支持捷運建設，她要反問在地的民進黨立委是否支持南彰化捷運建設，她要讓南彰化交通更加便捷，吸引產業進駐，民眾有更好生活品質，捷運不是今天不做明天會後悔，而是今天不做以後沒機會。

王惠美說，人口流失是國安問題，她要問對手在立法院為人口流失做了什麼；她被稱為流標縣長，但對手卻不知道受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，工人不好找，原物料價格也因俄烏戰爭上漲，沒有人要做賠錢工程，對手在立法院也不曾針對縣府流標發表意見以及協助解決問題。

王惠美指出，彰化有300年的榮光，現在是關鍵時刻，希望鄉親再給她機會跟大家一起打拚，打造彰化成為永續宜居城市。（編輯：陳仁華）1111120