18歲公民權複決案 黃敏惠、李俊俋籲投同意票

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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天到公園拜票；民進黨嘉義市長參選人李俊俋進行車隊掃街，2人均支持18歲公民權修憲複決案，籲鄉親投同意票。

黃敏惠早上在黨籍市議員候選人陪同下前往嘉義公園向市民懇託拜票。對於18歲公民權修憲複決案，黃敏惠認為，這一項修憲複決案是相當艱難的任務，但越艱難的事，就越要有人去努力、挑戰，將不可能變為可能。

黃敏惠指出，青年就是嘉義市的未來，不管哪個世代的年輕人，在社會與現實中總是充滿挑戰，大家要讓社會成見不再約束青年的權利，也不讓現實輕易消磨青年對公民參與的熱情。

黃敏惠呼籲鄉親26日一起為18歲公民權修憲複決案投下同意票，大家共同寫歷史。

李俊俋早上先前往傳統市場拜票，上午在黨籍市議員候選人陪同下進行車隊掃街，傍晚則與競選團隊徒步家戶拜票。對於18歲公民權複決案，李俊俋呼籲大家26日都要出來投下同意票，讓18歲公民權複決案過關。

關於18歲公民權複決案，李俊俋今天在臉書（Facebook）貼文指出，1996年開始，民進黨就主張18歲公民權，擴大青年參政。這次修憲案是台灣在2005年任務型國代修憲後，第1次交付公民複決的修憲案，具有劃時代進步的意義。

李俊俋指出，26年過去了，目前要讓落實青年參政修憲案的通過，不單只靠民進黨強力推動，也必須靠人民團結的力量；在這最後一哩路，大家共同支持18歲公民權的修憲複決案，在26日投下同意票，衝出千萬票，完成這重要的修憲任務。（編輯：黃世雅）1111120