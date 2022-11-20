第3度為Kolas助講 賴清德：原民當選縣長深具意義

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）副總統賴清德今天到花蓮為黨籍縣長候選人Kolas Yotaka站台助講，副總統說，Kolas當選象徵台灣族群平等、性別平等、社會包容的進步；駐美代表蕭美琴則以視訊影片，希望大家支持Kolas。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka下午在花蓮市自由廣場舉行大造勢活動，副總統賴清德第3度為Kolas站台助選。10月上、中旬Kolas分別在花蓮市、玉里鎮成立北區、南區競選總部時，賴副總統都到場力挺。

賴副總統指出，花蓮這場由Kolas率領，各方響應的打破傅氏王朝、夫妻輪政的運動將要決定勝負了，在最後階段、最關鍵的時刻，在自由廣場舉辦團結爭取勝利的造勢大會，看到大家無懼的勇氣。

賴副總統稱讚Kolas競選非常有節奏，第一場命名「榮耀花蓮」、然後南區因地震後是「重建花蓮」、中區在光復鄉舉辦是「光復花蓮」，今天在花蓮市自由廣場是為自由而戰，一定會贏得最後的勝利。

賴副總統說，在美國，之前歐巴馬當選，是首名黑人總統，美國社會認為這是民主的成就、是族群平等的成就；蔡英文當選總統也是台灣社會邁向性別平等的重要一步；還有表達對台灣全力支持的英國總理蘇納克是印度裔，也展現英國社會包容的一面，這都是文明的進步。

賴副總統指出，Kolas當選花蓮縣長，代表不僅是花蓮更好，花蓮鄉親得到更好的照顧，也象徵台灣族群平等、性別平等、社會包容進步多重意義。然而哪個族群都一樣，追求自由是人性本質，今天在自由廣場舉辦造勢活動剛好吻合此意義。

另外，造勢活動中，駐美代表蕭美琴以視訊影片向民眾推薦Kolas，蕭美琴說，現在雖然距離很遙遠，但一直都很想念大家，也很關心花蓮。好姐妹Kolas決定選花蓮縣長，明知道這是一條非常辛苦的路，但Kolas很勇敢，對花蓮有強烈的使命跟情感，她是有責任感又專業的好夥伴，相信一定會是好縣長，希望過去曾經疼惜美琴、支持過美琴的好朋友，能夠給Kolas更大的力量。

Kolas感謝所有朋友並表示，不是要貶抑其他族群，是因為要求有公平機會，若有原住民當縣長，在花蓮將是族群平等、多元文化的展現，學習如何成為新的花蓮。感謝大家參與這場勇敢的運動，希望看見改變。看到世代交替，而不是夫妻輪流執政，過去幾個月，看到花蓮公民的力量，要用公民打敗威權、腐敗，用榮耀取代灰暗的花蓮。

「你們讓我鬥志高昂，你們成為我最強的後盾，今年的選舉不是我的選舉，是你們的選舉，是我們花蓮人的選舉。」Kolas對台下支持者說，花蓮已經長達68年是相同一個集團執政，沒有輪替過，長達13年是一對夫妻輪流執政，今年會不一樣。（編輯：黃世雅）1111120