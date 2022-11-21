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陪蔡適應掃街 鄭文燦：別讓國民黨舊勢力復活

2022/11/21 12:55（11/21 13:36 更新）
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桃園市長鄭文燦（右）21日上午陪民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者王朝鈺攝 111年11月21日
桃園市長鄭文燦（右）21日上午陪民進黨基隆市長候選人蔡適應（左）車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者王朝鈺攝 111年11月21日
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（中央社記者王朝鈺基隆21日電）桃園市長鄭文燦今天上午陪民主進步黨基隆市長候選人蔡適應車隊掃街前，接受媒體聯訪表示，蔡適應是基隆市長不二人選，希望繼續好的執政，別讓中國國民黨過去舊勢力復活。

他說，蔡適應是基隆資深立法委員，對基隆有感情及很深刻了解；基隆市長林右昌8年任內，改造港區和市區基礎工程，包括城際轉運站、基隆捷運規劃等，是非常重要起跑點。

鄭文燦表示，未來如何更好連結市港、擴大腹地和交通更便捷，需蔡適應接棒完成，相信以蔡適應的專業、認真和對基隆的了解，大家可放心。中央和地方政府連成一線，進步腳步、爭取預算及建設步伐會更快，為了基隆，大家一定要投蔡適應。

蔡適應說，鄭文燦和林右昌都是5星級市長，而他與民進黨桃園市長候選人鄭運鵬連線讓首都圈民眾知道，他們有想法、目標及願景，能打造首都通城市交通網，他會更努力融合基隆、台北市、新北市及桃園生活圈，一起往前進。（編輯：李明宗）1111121

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