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柯志恩指曾凍結預算 陳其邁競總：最照顧原民的市長

2022/11/21 13:23
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（中央社記者曾以寧高雄21日電）國民黨高雄市長候選人柯志恩今天說，市長陳其邁過去擔任立委期間曾凍結原住民預算、客家發展基金，質疑若以綠營標準檢視，陳其邁是否也曾阻礙原民、客家族群發展；陳其邁競總回應「陳其邁是最照顧原民的市長」。

身兼陳其邁競選總部副總幹事的林智鴻透過新聞稿回應，「陳其邁是最照顧原住民族的市長」，上任兩年來大力推動原鄉建設，預算從2020年3.46億元大幅增加到2022年6.44億，並推動茂林溫泉、高132線、桃源區特色道路、那瑪夏育兒資源中心和祭儀場等多項建設，都說明了陳其邁對原住民族的重視。

針對陳其邁擔任立委時曾凍結相關部會預算，林智鴻指出，從當時內政委員會審查紀錄可見，陳其邁並無刪除預算，只是請相關部會補上「書面報告」後即可動支，而且後來也都准予動支；客家發展基金會則是政府公設財團法人，須有法律授權依據，但當時立法還沒通過，就違法編列預算，藍綠都認為不宜，才經朝野協商決議刪除預算。

民進黨立委趙天麟日前批評柯志恩任立委期間曾凍結前瞻預算是阻礙高雄發展，要求柯志恩道歉，引發選戰話題。

柯志恩今天接受媒體聯訪提出，市長陳其邁過去擔任立委，2013年在野期間也曾凍結原住民預算，更刪除客家發展基金，反問「照這種邏輯，是不是陳市長過去對於我們的原住民、還有我們的客家族群，是在阻礙他們的發展跟建設呢？」

柯志恩指出，立法委員有監督責任，面對公部門所提出來的預算，進行凍結是因為很多地方沒有解釋清楚，「這是天經地義的事情」，並指出對自己和陳其邁應該要用一致的標準來檢驗。（編輯：陳仁華）1111121

#陳其邁競選總部
#柯志恩
#林智鴻
柯志恩
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