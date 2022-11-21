老人互助會倒閉綠營議員批王惠美 彰縣府：協助提告

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民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民（中）、議員莊陞漢（右）、賴清美（左）21日召開記者會表示，彰化縣長王惠美對近年接二連三發生的老人互助會倒閉事件漠不關心，讓這些花一輩子積蓄相信互助會的老人們情何以堪。（民進黨彰化縣議會黨團提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月21日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）彰化縣綠營議員今天指控縣長王惠美對老人互助會倒閉案不敢吭聲，老人連晚年享福都無能為力，老有所終成彰化最大笑話；對此，縣府表示，協助權益受損會員到地檢署提告。

民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民及縣議員莊陞漢、賴清美今天召開記者會指出，王惠美對近年接二連三發生的老人互助會倒閉事件漠不關心，且為選舉「還與始作俑者們站在一起」，互相拉抬，讓這些花一輩子積蓄相信互助會的老人們情何以堪。

賴澤民指出，王惠美是歷屆對老人最不友善的縣長，一上任就砍掉縣議會通過的敬老金預算；莊陞漢說，老人會受害會員多是經濟弱勢、獨居老人、資源回收者，王惠美是不是畏懼會長家族權勢而不敢插手；賴清美說，和美老人會只剩不到新台幣500萬元，卻欠債7億多元，其中是否人謀不臧，縣府態度卻是推得一乾二淨。

對此，彰化縣政府透過訊息表示，社團經營往生互助會業務當初未依內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則完成法令登記程序，經請示中央並依中央指示，若未立案組織、個人從事往生互助會，會員權益受損，可循法律途徑移請司法、警察機關偵辦有無不法。

縣府指出，除提供往生互助會會員免費法律諮詢服務，也主動協助權益受損會員到彰化地檢署按鈴提告，由具司法公信力的檢察官介入偵辦，保障會員權益；對於進行清算的往生互助會，縣府盤點彰化市、和美鎮老人會，派社工定期訪視關心339名生活困難長輩。

縣府說明，和美老人會民國109年3月停止互助金收取，同年12月29日經彰化地方法院民事裁定宣告破產，並選任破產管理人，目前進行清算，財產先提存，待法院裁定再分配給會員；彰化市老人會109年2月停止互助金收取，進行財產清算，目前已將剩餘經費分給會員。

王惠美競選總部表示，老人互助會辦理喪葬互助行為存在已久，因中央法源及制度不全，導致多縣市陸續發生陳情案件，民進黨彰化縣長候選人、立法委員黃秀芳在立法院社會福利及衛生環境委員會，但和美老人會爭議發生後從沒關心，等到選舉才噴口水。（編輯：陳仁華）1111121