更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄
運動

喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？
運動

世界盃足球賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情3/300
首頁 / 政治

屏縣藍營議員造勢會 潘孟安周春米站台「基於人情」

2022/11/21 16:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）力拚連任的國民黨屏東縣議員候選人何春美舉辦造勢會，由屏東縣長潘孟安及民進黨屏東縣長候選人周春米站台影片流傳，引發議論；民進黨屏東縣黨部今天發出聲明回應，基於人情，前往祝福。

潘孟安與周春米幫何春美站台的影片，今天在網路上流傳，全長1分26秒的影片內容提及「當初希望民進黨屏東縣黨部在屏東第2選區徵召女姓議員參選，爭取婦女保障名額，縣黨部堅決不肯，難道直接力挺國民黨嗎？」

民進黨屏東縣黨部今天發出聲明回應，距離選舉投票只剩5天，出現這支似蓄意拼湊、似是而非的影片在各社群流傳，幕後動機及是否有黑手協助國民黨候選人轉移焦點，一定會後續追查；對於蘇孟婕爭取屏東第2選區提名未通過案，蘇孟婕仍執意參選，被開除黨籍後仍在看板上掛黨徽，為免造成太多社會擾動，並未在選前處理。

針對周春米也幫何春美站台一事，黨部回應，縣長提名人基於爭取勝選後施政需要不分黨派議員支持，只要是多席次議員的競選總部成立，有收到邀約、時間允許，都會盡可能安排前往祝賀；潘孟安與何春美曾經是縣議會同事，即使這次即將卸任，也前往致意，這是人情義理。

對此，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝接受媒體聯訪表示，明天會開考紀會，有類似狀況將會一併提報討論，再由中央裁定處理。（編輯：陳仁華）1111121

#周春米
#潘孟安
#何春美
周春米
南部4縣市首長挺周春米 陳其邁喊出高屏共好 周春米完整政策白皮書 涵蓋5大領域打造希望城市
潘孟安
黃偉哲麻豆造勢 細數4年政績盼讓台南繼續前進 屏東國際滑輪溜冰場啟用 打造體育好手發展基地
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
林姿妙女兒泣訴遭國家機器欺負 江聰淵：該哭是縣民