屏縣藍營議員造勢會 潘孟安周春米站台「基於人情」

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）力拚連任的國民黨屏東縣議員候選人何春美舉辦造勢會，由屏東縣長潘孟安及民進黨屏東縣長候選人周春米站台影片流傳，引發議論；民進黨屏東縣黨部今天發出聲明回應，基於人情，前往祝福。

潘孟安與周春米幫何春美站台的影片，今天在網路上流傳，全長1分26秒的影片內容提及「當初希望民進黨屏東縣黨部在屏東第2選區徵召女姓議員參選，爭取婦女保障名額，縣黨部堅決不肯，難道直接力挺國民黨嗎？」

民進黨屏東縣黨部今天發出聲明回應，距離選舉投票只剩5天，出現這支似蓄意拼湊、似是而非的影片在各社群流傳，幕後動機及是否有黑手協助國民黨候選人轉移焦點，一定會後續追查；對於蘇孟婕爭取屏東第2選區提名未通過案，蘇孟婕仍執意參選，被開除黨籍後仍在看板上掛黨徽，為免造成太多社會擾動，並未在選前處理。

針對周春米也幫何春美站台一事，黨部回應，縣長提名人基於爭取勝選後施政需要不分黨派議員支持，只要是多席次議員的競選總部成立，有收到邀約、時間允許，都會盡可能安排前往祝賀；潘孟安與何春美曾經是縣議會同事，即使這次即將卸任，也前往致意，這是人情義理。

對此，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝接受媒體聯訪表示，明天會開考紀會，有類似狀況將會一併提報討論，再由中央裁定處理。（編輯：陳仁華）1111121