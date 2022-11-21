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APEC 20221/67
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總統感謝張忠謀圓滿完成任務 向國際表達台灣立場

2022/11/21 18:43（11/21 19:42 更新）
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（中央社記者葉素萍台北21日電）總統蔡英文今天感謝APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀圓滿完成任務，向國際社會清楚表達台灣立場。蔡總統說，疫後經濟復甦，台灣願意積極為全球帶來正面穩定的力量。

蔡總統晚間透過臉書發文指出，今年度的APEC經濟領袖會議11月19日在泰國曼谷落幕。面對疫後經濟復甦的重要時刻，以及各項挑戰，APEC成員國有共同的責任，為疫後亞太區域開展經濟新局。

她感謝APEC領袖代表張忠謀在會議中，向國際社會清楚傳達台灣3個重要立場，包括，在各項分歧的意見中，共同找出平衡的辦法、台灣願意積極和APEC夥伴共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈，以及台灣達到「2050淨零排放」的決心。

蔡總統說，在會議期間，張忠謀也與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken），以及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau） 等多國領袖及高階官員互動晤談，大幅提升台灣在國際上的能見度，深化與各國的雙邊關係。

蔡總統指出，再次感謝張忠謀以及所有第一線工作人員，在這個重要國際場合為台灣發聲，也圓滿完成任務。

她說，這幾年，台灣在疫情期間，經濟表現亮眼，以及半導體產業在全球供應鏈占有的關鍵地位，都讓世界越來越關注台灣。執政團隊會持續努力，帶領台灣攜手國際夥伴，積極為全球帶來正面及穩定的力量，共同為亞太區域的繁榮來努力。（編輯：謝佳珍）1111121

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