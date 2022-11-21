批彰化發展遲滯 蔡總統輔選黃秀芳籲換黨換人做

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（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）總統蔡英文今天輔選民進黨彰化縣長候選人黃秀芳時指出，彰化縣政發展遲滯，有些建設直到最近選舉才動工，縣府態度消極就換黨、換人做，請大家為彰化挺身而出，票投黃秀芳。

黃秀芳競選總部今天晚間在鹿港鎮舉辦造勢晚會，身兼民進黨主席的總統蔡英文，以及黨籍立委、鹿港鎮長候選人施喻琁與各級候選人出席，蔡總統除向鄉親推薦黃秀芳，也指彰化縣政發展遲滯、人口外移、平均薪資全國倒數，請縣民支持黃秀芳讓彰化重新成為風光大縣。

蔡總統致詞表示，中央對彰化有很多計畫，需要一名會做事、願承擔的縣長，前彰化縣長魏明谷任內為鹿港鎮規劃河川整治、污水處理、推動鹿港國家歷史風景區，加上立委黃秀芳一起爭取，若完成，將使鹿港成為國際級景區，但這些計畫近年卻沒什麼進度，最近選舉到了，縣府態度才改變，有些建設才開始動工。

蔡總統指出，若縣府態度消極、不想做事情、沒想到彰化的發展、無心為鹿港設想，那就換黨、換人來做，因此，她拜託大家給民進黨一個機會，讓黃秀芳當縣長好好打拚，拚出彰化進步和發展。

蔡總統表示，黃秀芳從基層助理做起，歷任縣議員、立委，服務鄉親27年，有能力、肯做事、願了解鄉親需求，也對鹿港有很深感情，除規劃活化央廣鹿港分台成為國家級廣播聲音園區，也會繼續推動綠能開發，讓黃秀芳當縣長，彰化一定風光再現、鹿港風華再現。

蔡總統說，全台灣最適合發展綠能產業就是彰化，全台離岸風場7成位於彰化外海、投資達新台幣7000億元，彰化有如此好條件，彰化人的生活應該更好，但過去幾年看到人口外移、平均薪資全國倒數、建設遲滯，尤其彰化港對風電、漁業如此重要的工程一直做不好。

蔡總統指出，現在的縣政府不只延遲工程，如果持續下去，整個彰化縣建設和發展也會延遲，別的縣市一直進步，彰化沒進步，還一直延遲，面對這種狀況，「如果你會著急」，這次請投給黃秀芳。

蔡總統說，黃秀芳對縣政有完整想法，也會與中央全力發展綠能，並主張綠能發展成果與縣民分享，因此會恢復魏明谷任內的「369敬老金」，並設立青年發展基金，彰化要改變，一定要團結支持黃秀芳。

蔡總統說，這次不只是地方選舉，更影響台灣未來發展，全世界在看這次台灣選舉結果，因此，要讓國際社會看到台灣人堅持守護自由、民主決心，也要讓大家知道彰化人追求改變的願望，請大家為台灣、為彰化挺身而出，請票投黃秀芳、施喻琁，中央與地方同心協力建設彰化，也請支持18歲公民權修憲複決。（編輯：張雅淨）1111121