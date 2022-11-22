選戰倒數階段催票 陳其邁：告別對立、團結向前

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

爭取連任的高雄市長陳其邁（左3）22日上午陪同民進黨市議員候選人車隊掃街向市民催票，陳其邁說，這段時間藍營還在用選舉詞彙、把高雄批得一文不值，這種對立應該結束，高雄要團結，邁向未來。中央社記者蔡孟妤攝 111年11月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）距離九合一選舉投票日只剩4天，高雄市長陳其邁今天持續車隊掃街催票，陳其邁說，藍營還在用選舉詞彙、把高雄批得一文不值，這種對立應該結束，高雄要團結，邁向未來。

陳其邁今天上午在鳳山區車隊掃街前接受媒體聯訪表示，接近選舉投票日，現在最重要是跟市民催票，希望一定要出來投票，目前陸戰、空戰一起進行，陸戰車隊掃街，空戰則透過臉書、社群軟體和選民互動，闡述過去成果及未來政策。

陳其邁說，市民手中選票將決定高雄未來的發展，他2年拚4年已做好準備，希望市民再給他4年時間，告別對立、一起團結邁向未來。

陳其邁說，近期前市長韓國瑜與國民黨高雄市長候選人柯志恩合體造勢，還在講一些過去的選舉詞彙，甚至把高雄批評得一文不值，這種對立應該結束，展望未來及面對國際競爭，高雄要勇往直前，要團結一致，讓高雄更好。

陳其邁還說，在選舉過程中，常提醒自己和民進黨高雄市議員候選人要謙卑、謙虛傾聽民意，選舉時會有密集跟選民接觸的機會，選民的批評、責難、不同意見都要尊重，告別對立、團結向前，選後也一定不分黨派，為市政全力以赴。

被問到家人是否會露面輔選？陳其邁說，妻子吳虹醫師仍在看診，以病人為優先，其他再看總部安排，兒子、女兒也有用自己的方式幫忙輔選，剩下不到幾天，時間緊迫，盡量更多人當分身幫忙拉票，也包括立委、家人，一起全力衝刺。

此外，陳其邁下午將到基隆陪民進黨基隆市長候選人蔡適應車隊掃街，陳其邁說，蔡適應是優秀立委，對基隆有深刻了解，相信會是好市長，今天北上助選，希望告訴基隆市民，蔡適應是最好選擇。（編輯：郭諭儒）1111122