盧秀燕籲留立院 蔡其昌批市府不配合中央無法建設

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台中市長盧秀燕（中）22日接受媒體聯訪表示，民進黨台中市長候選人蔡其昌不用請辭立委，繼續擔任立法院副院長一職，為台中發聲，為台中爭取經費。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月22日

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（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中22日電）台中市長盧秀燕今天說，民進黨台中市長候選人蔡其昌不用請辭立委，在立院繼續為台中爭取經費。蔡其昌則說，中市府不願配合中央，怠惰執行力令人搖頭，只有換市長，才能真正落實中央預算。

盧秀燕上午前往北區東興市場掃街拜票，向攤商及民眾請安問候，距離26日選舉投票日只剩4天，盧秀燕指出，在市長選舉最後階段，她回到東興市場，等同回到自己的家來看看鄉親好朋友，爭取大家的支持。

盧秀燕在接受媒體聯訪，被問到有傳言蔡其昌要辭去立法院副院長，甚至辭去立委一事，她表示，她知道這段時間，一直有外界批評蔡其昌「吃碗內看碗外」，希望他要比照之前參選台中市長的現任立委，都在選前請辭的前例，請辭立委職務。

盧秀燕強調，她不是要幫蔡其昌解套，她是真心認為蔡其昌不用辭，因為蔡其昌留在立法院，繼續擔任立法院副院長一職，為台中發聲，為台中爭取經費，盧秀燕留在台中市，繼續拚建設、照顧市民，這才是符合台中市民最大的利益，最好的安排，也是兩全其美的方法。

蔡其昌今天到東勢區和民進黨籍台中市議員蔡成圭進行車隊掃街，他說，投票前做最後的車掃向選民請託。

媒體詢問有關盧秀燕呼籲蔡其昌不要辭立委一事，蔡其昌表示，過去他從中央爭取再多的預算，但在中科二期、展覽中心、海線鐵路雙軌高架化、山手線等建設，市府依然沒進度，不然就是不願出錢，他拚再多的預算給市府，還是做不了事。

蔡其昌說，需要選出一個有執行力、行動力的市長，可以跟中央充分配合，否則中央的預算要給台中，台中執行不了，中央要協助台中的建設，台中不願意配合，台中永遠不會進步，他承諾，當選市長會一一解決這些問題。

蔡其昌說，有好市長，把事做好，中央不斷挹注台中預算、協助台中，但台中市政府怠惰的執行力，令人搖頭，只有換市長，才能真正落實中央預算。（編輯：卞金峰）1111122