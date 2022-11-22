選舉最後衝刺 陳其邁妻吳虹首度現身替候選人加油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁妻子吳虹（右）21日傍晚首次現身輔選，替曾任陳其邁幕僚的台灣基進高雄市議員候選人陳子瑜（左）加油打氣。（陳子瑜提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）選舉倒數，高雄市長陳其邁妻子吳虹昨天首次現身輔選，但不是幫陳其邁，而是替曾任陳其邁幕僚的台灣基進高市議員候選人陳子瑜加油打氣，陳子瑜開心表示，有信心拚過門檻。

陳子瑜昨天在臉書發布與吳虹的合照，表示昨天傍晚在自由黃昏市場發文宣遇到「重量級神秘嘉賓」醫師吳虹，感謝吳虹的加油打氣，讓他有信心一股作氣，衝過門檻。

陳子瑜說，吳虹是現代職業女性獨立自主的代表，也在陳其邁支持者中擁有高人氣，非常感謝吳虹的加油打氣，一定會全力以赴，爭取市民支持。

陳其邁今天上午在車隊掃街前接受媒體聯訪，被問到家人何時出面輔選時表示，吳虹仍在看診，以病人為優先，其他再看總部安排。陳其邁幕僚透露，吳虹昨天在市場替陳子瑜加油打氣，是這次選舉首次公開露面。

陳子瑜今天對中央社記者表示，因為之前當陳其邁幕僚時就認識吳虹，昨天2人見面，主要是關心他這次參選過程，給予慰問及加油打氣。

此外，前台灣基進立委陳柏惟日前也陪同陳子瑜掃街，並透過影片推薦。陳柏惟說，陳子瑜不只曾是陳其邁文膽，也曾是立委蘇治芬助理，陳其邁和蘇治芬2人嚴格出名，陳子瑜絕對耐操好用，盼市民給陳子瑜一個機會，前進議會。（編輯：郭諭儒）1111122