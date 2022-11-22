台中空品不佳 蔡其昌：當選與中央合作改善空污

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台中市長候選人蔡其昌（左2）22日陪同黨籍台中市議員候選人謝志忠（左1）、廖芝晏（右2）進行車隊掃街拜票，爭取選民支持。中央社記者趙麗妍攝 111年11月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市近期空氣品質不佳，民進黨台中市長候選人蔡其昌今天表示，市民不會再接受谷關空氣瓶，空污的問題，需要一個有能力、務實，可跟中央攜手合作的人，來改善空污。

依環保署監測資料及預報資料，今天環境風場轉吹東風，受地形影響西半部擴散條件不佳，空污持續累積，台中市多處測站空氣品質已呈現「橘色提醒」等級。

蔡其昌今天下午與黨籍市議員候選人謝志忠、廖芝晏在豐原進行車隊掃街，會前他接受媒體聯訪，有關台中市近來空氣品質不好，他說，這2週的空氣品質太糟糕，早上在東勢車隊掃街時，除了眼前看到灰濛濛一片，2小時遊行結束後，眼睛感覺很酸，空氣品質真的很糟糕。受訪過程中，蔡其昌也忍不住咳嗽。

他說，台中市長盧秀燕說「市長換人、空氣換新」，每次只要空氣品質好一點，就叫市民抬頭看天空，台中的空氣品質不好，就說西部各縣市都不好，這就是典型的「有功勞就是她，沒功勞就是大家的責任」，也是為何台中不會進步的原因。

蔡其昌指出，未來市民不會再相信，也不能再接受拿出谷關空氣瓶，要解決空污的問題，必須找一個有能力、務實的，可以跟中央攜手合作，一起解決台中空污，選蔡其昌來改善空污。

台中市環保局指出，市府11月19日起，每天派員至中火執行查核作業，掌握空污排放情形。今天中南部空品不良，市府啟動應變，通知大型固定污染源執行降載減排措施、持續監控污染源排放情形、加強稽查大型固定污染源、移動污染源及逸散污染源，及通知清潔隊及營建工地進行洗街作業等。（編輯：謝雅竹）1111122