陳其邁陪蔡適應掃街 韓國瑜3度站台謝國樑

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）高雄市長陳其邁和前高雄市長韓國瑜，今天不約而同到基隆，分別為蔡適應和謝國樑站台。陳其邁說，韓國瑜有趣歸有趣，但選舉最重要還是要選好市長，他很篤定蔡適應會是好市長。

陳其邁下午赴基隆，陪同民進黨基隆市長候選人蔡適應車隊掃街，出發前記者詢問，韓國瑜下午也來基隆為謝國樑輔選，是否特別挑今天為蔡適應輔選。

陳其邁連忙說，沒有。韓國瑜五湖四海朋友很多，撞期也很好，沒有什麼不好，他在基隆出生，又在基隆設過服務處，應該比韓國瑜多瞭解基隆一些。

陳其邁表示，韓國瑜非常有趣，但有趣歸有趣，選舉最重要還是要選好市長，他是自告奮勇提議要來基隆為蔡適應輔選，他很篤定蔡適應會是好市長，也對蔡適應有信心，努力一點，也許會比基隆市長林右昌做得更好，雖然林右昌已經做得很好。

蔡適應說，他不知到謝國樑下午找誰來輔選，聽到媒體提及才知道，有時就是很湊巧。他相信大家都很清楚，許多好友來幫他，在各自領域和城市治理都獲得肯定，他要告訴市民，他和團隊都是接棒城市治理的優秀人才。

韓國瑜下午4時第3度來到基隆，陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑車隊掃街，韓國瑜一下車隨即被引導上吉普車並未受訪，一旁支持者高喊謝國樑凍蒜、韓國瑜加油，也有熱情民眾大喊「韓國瑜選總統」。

謝國樑在車隊出發前，記者詢問，是否特別挑同一天請韓國瑜輔選，謝國樑說，「沒有耶，應該是我們先找了韓市長」，很多里長和地方人士相當期待韓國瑜到來，很多人已準備好鞭炮要歡迎韓國瑜，相信今天下午會很熱鬧，對手找陳其邁來基隆也很好，把基隆弄得更熱鬧點，有朋友來都歡迎。

對於蔡適應上午表示，每位候選人都會找大咖輔選，但要找有用的大咖，不要找讓大家覺得會「帶屎」的大咖。謝國樑找韓國瑜輔選，不曉得找被高雄市民否決的人，有什麼意義。

對此，謝國樑說，蔡適應就是酸葡萄，要提醒蔡適應越酸票數就會越減少，陳其邁來基隆幫忙都是好事，他也歡迎，建議蔡適應不要一直酸，選民看了會不太舒服。（編輯：李錫璋）1111122