總統為蔡其昌站台 盧秀燕：我的最大咖就是市民

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尋求連任的台中市長盧秀燕（前左4）22日晚間到烏日區出席國民黨籍市議員吳瓊華（前右3）舉辦的感恩音樂晚會，盧秀燕競總總幹事、前立委顏寬恒（前左3）等人出席。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）總統蔡英文今天為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，尋求連任的台中市長盧秀燕今晚出席活動時表示，她的最大咖就是市民，市民生活在台中，一起守護台中才是真正大咖。

蔡其昌晚間在豐原區葫蘆墩夜市，舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，蔡總統、副總統賴清德與前副總統陳建仁都前往站台。

盧秀燕今天晚間前往烏日區，出席國民黨籍市議員吳瓊華舉辦的感恩音樂晚會，盧秀燕競總總幹事、前立委顏寬恒與烏日區農會總幹事張漢強等人也出席。

盧秀燕致詞時表示，蔡總統最近來台中輔選11次，都是為民進黨候選人助選，而她的最大咖就是每一名市民，市民生活在台中，一起守護台中才是真正的大咖。

她並表示，近年台中歷經多次危機，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、百年大旱，市民一同攜手度過危難，台中就是一個大家庭，她會守護這個家庭，呼籲市民挺「媽媽市長」盧秀燕、「媽媽議員」吳瓊華，希望順利連任繼續守護台中。（編輯：謝雅竹）1111122