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11度南下為蔡其昌站台 蔡總統：舊縣區是輸贏關鍵

2022/11/22 22:53（11/22 23:06 更新）
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身兼民進黨主席的總統蔡英文（右4）22日第11度南下台中，為民進黨台中市長候選人蔡其昌（左5）站台，呼籲民眾支持有行動力的蔡其昌。中央社記者趙麗妍攝 111年11月22日
身兼民進黨主席的總統蔡英文（右4）22日第11度南下台中，為民進黨台中市長候選人蔡其昌（左5）站台，呼籲民眾支持有行動力的蔡其昌。中央社記者趙麗妍攝 111年11月22日
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（中央社記者趙麗妍台中22日電）總統蔡英文今天第11度為民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，蔡總統表示，舊縣區是輸贏關鍵，不想被邊緣化就一起催票，讓舊縣區出市長可加速發展，「光復台中、贏回光榮」。

民進黨今晚在豐原葫蘆墩夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，晚間豐原飄下細雨，現場人潮爆滿。身兼民進黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁為蔡其昌站台。

壓軸登場的蔡總統表示，豐原是她第2個家，因選情激烈，她4天南下台中2次。豐原本是舊縣區最繁華地方，台中升格直轄市12年，沒有更大格局，反被邊緣化。她推薦了解縣區的蔡其昌，讓市區繼續發展、舊縣區迎頭趕上，「這次選舉舊縣區是輸贏關鍵」。

蔡總統也提到，「中央建設地方不分黨派」，包含中科二期、會展中心、台中捷運藍線等建設，市府沒有進度，如果不做不錯，那4年後，只能羨慕其他縣市做得不錯。

蔡總統表示，這不只是一場地方選舉，全世界都在看台灣人的選擇，要讓國際社會看到，台灣有守護民主自由的決心，希望台中可以改變、台灣可以更好，讓台灣看到台中人有決心啟動停滯4年的市政。

賴副總統指出，台中物產豐饒、工商發達，也是台灣的文化城，更是中部4縣市的領頭羊，台中的市政發展好，可嘉惠其他3縣市，帶動台灣發展。

賴副總統呼籲，支持18歲公民權修憲複決案，100多個民主國家中，剩下11個國家沒這樣做，台灣號稱民主進步的國家，讓台灣民法、刑法、憲法都在同一標準。

陳建仁肯定努力打拚的蔡其昌，要讓台中有大改變，重新光復台中，贏回昔日的光榮，希望大家為台中、為台灣挺身而出，支持有行動力的蔡其昌。

蔡其昌在支持者的簇擁下上台，他以沙啞聲音敘述對豐原山城特殊的情感，縣市合併後，鄉親內心對邊緣化的恐懼，4年來市府在國民運動中心沒下文，而搶著啟用的轉運中心，2樓空蕩蕩、1樓還在施工。

「我們不要再把內心的恐懼傳下去。」蔡其昌說，呼籲民眾選了解豐原、對山城有感情、可跟鄉親站在一起的市長，一起改變山城的命運，「溺愛政治人物是對民主最大的傷害，對台中發展最大的傷害」。他已經無聲，但會拚著一口氣，呼籲大家提起改變的勇氣。（編輯：張雅淨）1111122

民進黨22日晚間在台中豐原葫蘆墩夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，現場人潮爆滿。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月22日
民進黨22日晚間在台中豐原葫蘆墩夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，現場人潮爆滿。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月22日

民進黨22日在台中豐原葫蘆墩夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，民進黨台中市長候選人蔡其昌（中白衣）在支持者簇擁下進場。中央社記者趙麗妍攝 111年11月22日
民進黨22日在台中豐原葫蘆墩夜市舉辦「翻轉中台灣、團結大勝利」山線大團結造勢晚會，民進黨台中市長候選人蔡其昌（中白衣）在支持者簇擁下進場。中央社記者趙麗妍攝 111年11月22日

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