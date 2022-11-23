頻跨縣市助選 陳其邁：各地選民也能幫忙催票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

尋求連任的市長陳其邁（前左2）23日上午在岡山區的市場拜票時接受媒體聯訪表示，跨縣市輔選是魚幫水、水幫魚，也呼籲在外縣市的市民返鄉投票。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市長選舉倒數階段，尋求連任的市長陳其邁近日除在高雄催票，也頻到外縣市替其他人助選。陳其邁今天表示，跨縣市輔選是魚幫水、水幫魚，也呼籲在外縣市的市民返鄉投票。

陳其邁近期不僅持續在高雄車隊掃街催票，也頻抽空到外縣市替其他同黨縣市長候選人助選，如昨天到基隆陪民進黨基隆市長候選人蔡適應車隊掃街，但被國民黨對手柯志恩酸說「大概覺得自己穩了」。

對此，陳其邁今天上午在岡山區的市場拜票時接受媒體聯訪表示，基隆和高雄城市治理相似，自己又是基隆出生，所以特別替立法院好同事、優秀立委蔡適應助選。「我在基隆也有票啊！」跨縣市輔選時，也能順便請基隆民眾打電話向在高雄的親友催票。

陳其邁說，跨縣市助選是「魚幫水、水幫魚」，也能回饋到自己選票上。他也要呼籲在外鄉的市民記得回家投票，「因為你不投票，別人就幫你決定家鄉的未來」。

距離投票日剩下3天，陳其邁說，這3天時間，他都會在高雄，以車隊遊行為主，再配合網路直播向市民催票。高雄幅員遼闊，掌握最後時間努力，希望獲得市民認同這2年來的執政努力成果。

陳其邁並表示，26日投票將是選擇未來是否大步邁前、告別對立的時候，希望大家選擇能帶領高雄迎接國際挑戰、在地打拚、對家鄉有深刻感情的陳其邁。他也承諾未來4年，會謙卑傾聽民意，施政不分黨派，團結讓高雄更好。（編輯：郭諭儒）1111123