蔡其昌提縣區出市長 盧秀燕：都是台中市民

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對於民進黨台中市長候選人蔡其昌提出「縣區出市長」的口號，尋求連任的台中市長盧秀燕（前）23日受訪表示，台中縣市合併已經超過10年了，都是台中市民，不要再分彼此，挑撥分化不好。右為競選總部總幹事江啟臣。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年11月23日

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（中央社記者蘇木春台中23日電）對於民進黨籍台中市長候選人蔡其昌提出「縣區出市長」的口號，尋求連任的台中市長盧秀燕今天表示，台中縣市合併已經超過10年了，都是台中市民，不要再分彼此，挑撥分化不好。

盧秀燕今天在競選總部總幹事江啟臣、顏寬恒，以及國民黨台中市黨部主委顏文正、台中市議員賴義鍠與市議員候選人黃佳恬、鄭伯其等人陪同下，從競選總部展開車隊掃街拜票。

對於蔡其昌提出「縣區出市長」的口號，盧秀燕會前接受媒體聯訪時表示，台中縣市合併已經超過10年了，「我們是一家人，我們都是台中市民」，不要再分彼此，這樣挑撥分化不好。

至於總統蔡英文來台中輔選11次的看法，盧秀燕說，市民才是台中的主人，「他們有蔡總統，我們有市民，市民才是大咖，市民是我們的靠山」。

選前最後3天，盧秀燕說，必須大規模拜票，這2天會以車隊掃街形式，向市民請安問候拜託支持，星期五晚上會舉行選前之夜活動，地點在原太原夜市空地，歡迎市民一起參加。（編輯：郭諭儒）1111123