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黃敏惠製市議員聯合文宣 李俊俋提智慧消防系統

2022/11/23 14:24（11/23 15:36 更新）
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嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠23日與黨籍市議員候選人製作聯合文宣，盼贏得勝選。（黃敏惠競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月23日
嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠23日與黨籍市議員候選人製作聯合文宣，盼贏得勝選。（黃敏惠競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月23日
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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，爭取連任的市長黃敏惠今天與黨籍市議員候選人製作聯合文宣，盼贏得勝選；民進黨嘉義市長參選人李俊俋提出「智慧消防通報系統」。

黃敏惠競選總部今天發布新聞稿指出，九合一選舉在即，黃敏惠為推薦黨籍市議員候選人，製作與市議員候選人攜手的聯合文宣，並投遞到家戶，呼籲市民26日踴躍投票，並支持國民黨推薦的市議員候選人。

黃敏惠表示，嘉義市各項選舉的重頭戲「選前之夜」一直是重要傳統，這次25日的選前之夜主角換上市議員上陣，但身為市長參選人也絕不缺席，帶領黨籍市議員候選人向大家懇託。

黃敏惠在聯合文宣除了向市民介紹黨籍市議員候選人外，也向市民介紹即將佈局的交通路網，包含未來的3橫3縱3環新路網，以及往返台鐵、高鐵的輕軌。還有「十大旗艦計畫」，未來將推動經貿、交通、教育、醫療及居住等5大產業創新，延續5星幸福城市。

李俊俋今天在臉書（Facebook）提出所規劃的「智慧消防通報系統」，將家戶住警器透過雲端連線，精準掌控火警狀況，讓嘉市安全升級，並透過都市更新、危老重建計畫，檢視與翻修室內木造建築與鐵皮屋，避免憾事發生。

李俊俋表示，現行的住警器可預警火災發生，並能降低傷亡，另外，也要做好高齡屋防災作業，嘉義市擁有許多日治時期遺留的木造建築，且嘉義市超過一半的建物屋齡逾30年，火災預防平時就要做好準備，不可輕忽大意。

李俊俋指出，可以借鏡嘉義縣利用長照關懷時間，在照顧長者同時，也可以協助申請安裝住警器；或者，可以效法新北市訂定火災預防相關法規，對於出租屋、違章建屋等強制安裝住警器，減少民眾生命與財產損失。（編輯：謝雅竹）1111123

嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前中）23日提出「智慧消防通報系統」，減少民眾生命與財產損失。圖為李俊俋23日站路口拜票。（李俊俋競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月23日
嘉義市長重行選舉改至12月18日投票，民進黨嘉義市長參選人李俊俋（前中）23日提出「智慧消防通報系統」，減少民眾生命與財產損失。圖為李俊俋23日站路口拜票。（李俊俋競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月23日

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