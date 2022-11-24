選前最後倒數衝刺 盧秀燕山城雨中車掃催票

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選前倒數2天，尋求連任的台中市長盧秀燕（左2）24日繼續進行車隊掃街，冒雨跑遍山城各區，向民眾催票。（盧秀燕競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）選前倒數2天，尋求連任的台中市長盧秀燕今天繼續進行車隊掃街，冒雨跑遍山城各區，向民眾催票；她表示，選戰最後關頭必須加快速度，讓市民朋友願意走出家門投票。

選戰進入倒數階段，盧秀燕加快腳步做最後衝刺，連續2天搭上「燕子戰車」全台中各區跑透透，昨天首日12小時跑遍12區，今天上午繼續車隊掃街，從新社、石岡、東勢，一路到后里、豐原再到潭子、大雅及神岡。

連續2天掃街都是下雨天，盧秀燕戴上鴨舌帽，身穿防水外套，站在車上向民眾問候，沿途經過后里鎮安宮時，特別停下車隊，在議員張瀞分、陳本添及議員候選人邱愛珊的陪同下入廟參拜，祈求風調雨順、市民平安，也為2天後的選舉祈求勝選。

雖然不時下著雨，車隊行進中，沿途仍有不少民眾撐傘走出門為盧秀燕加油，也有年輕朋友拿起手機，遠遠跟戰車上的盧秀燕自拍，還有熱情民眾送上熱騰騰的包子祝福包中。

盧秀燕透過戰車廣播麥克風表示，下雨天大家一路陪她掃街非常感動，更多的是感謝，大家一定要注意安全、注意保暖。

盧秀燕也強調，選戰最後關頭必須加快速度，讓市民朋友願意為她走出門投下一票，每一票都很珍貴，也得來不易，她相信所有辛苦都是值得的，因為大家同心同行，唯一目標就是守護台中。（編輯：陳仁華）1111124