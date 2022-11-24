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選前之夜「全城行動」 蔡其昌：去投票就會贏

2022/11/24 13:10
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（中央社記者郝雪卿台中24日電）民進黨台中市長候選人蔡其昌今天繼續車隊掃街拜票，他除公布選前之夜將於圓滿劇場舉辦「全城行動」，也呼籲大家「去投票，就會贏」，台中市民再次站出來展現改變決心。

蔡其昌上午由立委張廖萬堅陪同車隊掃街，對於明天的選前之夜，他表示，主題是「全城行動」，邀請台中市所有朋友一起站出來，到文心森林公園圓滿劇場共襄盛舉，呼籲「去投票，就會贏」，大家再一次站出來，讓全國民眾看到台中人改變的決心。

蔡其昌表示，邀請所有行動派市民一起來參加選前之夜活動，隔天再帶著家人一起去投票支持蔡其昌；這場「全城行動」除了邀請黃妃、農村武裝青年等歌手演出，副總統賴清德也將第10度前來站台助講，當晚還會有一名神秘嘉賓站台，希望將行動派市民們的熱情帶到最高峰。

對於返鄉投票的議題，蔡其昌在接受媒體聯訪時呼籲，所有在外地工作的朋友，記得返鄉投票，故鄉的改變就差這一票，支持台中市要改變、支持台中應該有所行動、不要再停滯不前的所有市民們，不論身在什麼地方，台中是大家共同的家，關心家鄉最好方式就是去投票，讓行動派2號蔡其昌順利當選，去投票，就會贏，一起改變故鄉。

至於台中被稱為「搖擺州」，蔡其昌表示，選戰進入最後1週，搖擺效應又開始發酵，他可以很明顯感受到自己的聲勢、為他加油的聲音越來越大，每一個造勢場合那麼多朋友進場為他加油吶喊，其實非常感動，也很謝謝市民朋友了解台中必須有一個有行動力的市長，來讓台中大步向前。（編輯：陳仁華）1111124

#蔡其昌
#台中
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