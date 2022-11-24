高雄左營楠梓選區議員20搶9 藍綠白動員掃街催票

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九合一選舉將於11月26日投票，競選連任的高雄市長陳其邁（右）24日抽空陪同民進黨高雄市議員候選人黃偵琳（左）車隊掃街，為新人拉抬選情。（陳其邁競選團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）選前最後關頭，競選連任的高雄市長陳其邁、國民黨高雄市長候選人柯志恩把握時間拜票，並為黨籍議員候選人拉抬聲勢；其中左營楠梓區20人搶9席，藍綠白3黨今天都出動催票。

高雄市左營楠梓區（第4選區）過去多眷村，現任議員中有4席為國民黨、3席民進黨籍，1席為無黨籍；今年因區內人口增加，增加1席為應選9席，共有20人登記，呈現20搶9爆炸參選局面。

陳其邁昨天晚上到楠梓，與4名黨籍議員候選人進行車隊掃街；今天上午再自繁忙掃街行程中抽空，專程陪新人黃偵琳掃街，盼除3席尋求連任的議員外，也為新人拉抬選情。

柯志恩今天也到楠梓率議員候選人掃街，並接受媒體聯訪表示，國民黨有4名現任議員，在地扎根非常久，新人白喬茵也是戰將，砲火猛烈、非常犀利，5人努力扎根、有企圖心，「都是我們左楠最強的女力，絕對有信心左楠5席女力都會上」。

高雄市長陳其邁昨天在楠梓掃街時，沿路有民眾放鞭炮、場面熱鬧，媒體詢問柯志恩今天掃街是否會有壓力。柯志恩說，「我從來不會有壓力」，黨籍議員在基層都經營得很好，昨天在不同地方也有民進黨籍里長出來打招呼、放鞭炮，是人情義理、禮貌的表現，「高雄人就是這麼熱情」。

此外，台灣民眾黨今天則由台北市長柯文哲的父母及秘書長謝立功等人，率議員候選人到左營、楠梓市場掃街拜票；柯媽媽說，柯文哲沒有跟自己說什麼，是自己決定要下來幫忙，「我知道他很忙，我也歡喜這樣做，小孩子太累了」。

媒體詢問民眾黨2024在高雄有無布局，謝立功說，「這好像遠了一點」，這兩天全力和高雄市民接觸，希望爭取大家認同、支持，再來講2024。

陳其邁的妻子吳虹昨天也首次參與車隊掃街，為前鎮小港區（第10選區）議員候選人黃雍琇拉票。陳其邁今天接受媒體聯訪表示，最後這幾天吳虹大概會為一些比較需要再加把勁的新人助選，但作為醫師她的專長和優先工作是幫病人診治、治療、服務病人，「其他能夠多幫候選人的部分，都會全力以赴」。（編輯：陳仁華）1111124

民眾黨24日由台北市長柯文哲的父母南下，率黨籍議員候選人一起到左營、楠梓區的市場掃街拜票。（民眾黨高雄市黨部提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月24日

年底選舉投票倒數計時，國民黨高雄市長候選人柯志恩（前左2）24日率黨籍左營楠梓區（第4選區）議員候選人車隊掃街，全力催票。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者曾以寧傳真 111年11月24日