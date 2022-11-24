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加拿大國會友台協會：全方面深化與台灣關係

2022/11/24 15:07（11/24 15:50 更新）
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加台國會議員友好協會主席，也是眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro，右）在23日舉行的年度晚會分享10月訪問台灣感受，對台灣的熱情友善印象深刻。 （駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月24日
加台國會議員友好協會主席，也是眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro，右）在23日舉行的年度晚會分享10月訪問台灣感受，對台灣的熱情友善印象深刻。 （駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月24日
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（中央社記者程愛芬溫哥華23日專電）台灣和加拿大的政治經濟交流合作越來越頻密，繼鴻海宣布在加拿大展開量子研究計畫後，多位加拿大參眾議員23日舉行年度晚會進一步表達支持台灣，期望未來全方面深化與台灣關係。

加台國會議員友好協會23日在渥太華國會山莊舉辦年度晚會，駐加拿大代表處代表曾厚仁應邀出席。眾議院國貿委員會主席史葛洛（Judy Sgro）、自由黨眾議員拉姆魯（Kevin Lamoureux）、阿里雅（Chandra Arya）、蔣振宇（Paul Chiang）；保守黨眾議員吉欽（Robert Kitchen）、巴瑞特（Michael Barrett）；魁人政團黨眾議員貝哲洪（Stephane Bergeron）；參議員麥菲蘭（Marilou McPhedran）等政要共20餘人與會，場面熱絡歡欣。

史葛洛表示，台加是基於信任與共同價值的夥伴，雙方近年合作熱度升高。她同時分享10月與其他4位跨黨派眾議員一同訪問台灣的感受，見證台灣的發展潛力，充分感受台灣人民真摯友誼，也看到加拿大企業在台灣的蓬勃發展，期盼雙邊關係在新的一年持續提升，加台國會友好協會的規模持續擴大。

曾厚仁感謝史葛洛致力凝聚國會友台力量，即使面對中國施壓，5位參眾議員仍堅持出訪台灣，彰顯對台灣的深切情誼。

他並列舉近期台加雙邊重要進展，例如加拿大眾議院衛生、交通、外交3委員會接連通過動議支持台灣；其他委員會亦舉行與台灣議題相關聽證；渥太華的印太戰略也強調台海區域和平穩定的重要性，種種進展都顯示台灣已經在加拿大全球戰略占有一席之地。

鴻海研究院與加拿大非營利組織Mitacs日前簽署合作備忘錄，鴻海布局加拿大，先推動量子研究，接著將設立軟體研發中心。應邀觀禮的曾厚仁以此案例向加國參眾議員強調台加在科技研發和供應鏈合作的重要性。

他說：「加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）力倡『友岸外包』，當極權國家將國際貿易變為恫嚇威脅他國的工具時，台加更應攜手相互扶持，為全球民主陣營打造堅韌供應鏈。」（編輯：陳惠珍）1111124

多位加拿大參眾議員23日舉行年度晚會表達支持台灣，駐加拿大代表處代表曾厚仁（右）與加國國會議員互動熱絡，並分享台灣的民主成就和經濟成果。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月24日
多位加拿大參眾議員23日舉行年度晚會表達支持台灣，駐加拿大代表處代表曾厚仁（右）與加國國會議員互動熱絡，並分享台灣的民主成就和經濟成果。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月24日
加台國會議員友好協會23日在渥太華國會山莊舉辦年度晚會，加拿大政要共20餘人出席。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月24日
加台國會議員友好協會23日在渥太華國會山莊舉辦年度晚會，加拿大政要共20餘人出席。（駐加拿大代表處提供）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 111年11月24日
#台灣
#加拿大
#史葛洛
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