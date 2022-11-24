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爭取彰化縣公務員支持 王惠美黃秀芳搏感情

2022/11/24 16:42（11/24 16:51 更新）
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民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（前右）24日在員林市掃街拜票，爭取支持，獲民眾熱情回應。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月24日
民進黨彰化縣長候選人黃秀芳（前右）24日在員林市掃街拜票，爭取支持，獲民眾熱情回應。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月24日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天說，她絕對理解公務人員，會照顧好每一人；競選連任的彰化縣長王惠美則表示，最優秀的團隊與所有公務人員大家辛苦了，「永遠以你們為傲」。

2022年地方公職人員選舉11月26日舉行，黃秀芳今天在員林市車隊掃街拜票，對於昨天發出「給公務員同仁的一封信」，對手王惠美今天也發出「給縣府同仁的一封信」，黃秀芳說，「歡迎王惠美跟隨我」，但王惠美如何對待縣府公務人員，公務員冷暖自知，11月26日是用投票表達心聲的機會，她的另一半就是公務人員，因此她絕對理解公務人員，也會照顧好每一名人員。

黃秀芳透過新聞稿表示，關鍵時刻，請每人幫忙打10通電話，一定可以發揮最後催票效果，彰化不能再空轉，她提出恢復重陽敬老禮金後，被對手陣營抹黑謾罵，她也知道很多公務員看了她的信後，不想再忍耐王惠美，懇請大家用神聖選票，決定彰化的未來。

國民黨彰化縣長王惠美今天透過臉書（Facebook）粉絲專頁細數任內縣府團隊政績並說，縣府人員都很努力，結果選舉到了，對手資訊不足、認知錯誤，加上沒有行政經驗，就開始汙衊、攻擊，讓彰化縣第一流公務人員蒙受不白之冤，她只能再次向大家說「真的很抱歉，讓大家受委屈了」，在她心中，「我們是最棒的團隊」，也希望一切抹黑與攻擊能隨選舉結束回歸常軌。

王惠美也表示，選前「奧步」包含網軍傳播假訊息、製造衝突激化對立、自導自演製造苦肉計、假抓賄真抹黑真栽贓、操弄假賭盤實際真買票、利用免責權抹黑影射私德，呼籲選民對明顯違反公職人員選舉罷免法與不實誹謗應立刻向警察機關舉報，請用手上神聖一票決定自己與彰化未來，不要被選舉伎倆欺騙。（編輯：謝雅竹）1111124

競選連任的彰化縣長王惠美（前右）24日陸續前往彰化市民權市場、南門市場掃街拜票，獲選民熱情回應。（王惠美團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月24日
競選連任的彰化縣長王惠美（前右）24日陸續前往彰化市民權市場、南門市場掃街拜票，獲選民熱情回應。（王惠美團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月24日
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