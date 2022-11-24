九合一選舉倒數 澎湖3候選人把握時間全力以赴

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民進黨籍澎湖縣長候選人陳光復24日與同黨立委王定宇（左2）、趙天麟（左）、林楚茵（右2）和楊曜（右）等人透過視訊方式舉辦記者會，呼籲澎湖旅外鄉親要為家鄉挺身而出、為澎湖的未來返鄉投票。（陳光復競總提供）中央社 111年11月24日

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖選舉進入最後關鍵，3名縣長候選人都把握最後時間，全力展開地毯式的掃街拜票。民進黨縣長候選人陳光復還透過視訊台澎兩地，籲請旅外鄉親要返鄉投票。

爭取連任的澎湖縣長賴峰偉，把握最後2天的競選活動，今天由競選總部與志工陪同下，從最遠的西嶼外垵村展開地毯式的拜票列車，將以2天的時間走完本島的西嶼、白沙、湖西、馬公澎南區等55個村里，25日選前之夜晚上將號召支持者舉辦馬公市區掃街拜票，呼籲鄉親全力幫忙拉票、集中選票，支持他。

無黨籍縣長候選人葉竹林今天一早則再度前往馬公北辰市場掃街拜票，晚間在天后宮前廣場辦理大型的造勢晚會，並指出，這場縣長選舉，不但是一場「澎湖鄉親」對抗「外來政客」的「聖戰」，更是要選出一個勤政、廉潔又有執行力的人來服務，籲請鄉親用選票終結藍綠惡鬥。

陳光復今天一大早，在立委楊曜等帶領於馬公市中華路主要路口向往來市區民眾拜票外，並與立委王定宇、趙天麟、林楚茵等人在立院研究大樓以視訊方式舉辦「澎湖子弟返鄉投票」記者會，陳光復呼籲澎湖旅外鄉親要為家鄉挺身而出、為澎湖的未來返鄉投票。

王定宇表示，澎湖今年縣長選舉的選舉人數是9萬360票，其中有近萬名的澎湖選民旅居在外，對選舉具有勝負的關鍵，返澎班機已追加到第7波，籲請旅外的澎湖鄉親一定要返鄉投票，改變澎湖故鄉的命運，「光復澎湖，讓澎湖看見幸福」。

趙天麟指出，高雄是澎湖旅外鄉親最多人的城市，盼望台灣頭至台灣尾的澎湖鄉親要返鄉投票，這將是決定澎湖縣長選舉的勝負關鍵，並重申高雄市長陳其邁的承諾，未來若陳光復當選澎湖縣長，高雄將與澎湖在醫療、觀光、產業三大面向搭建合作平台，讓高雄和澎湖可以攜手共建成為大南方城市。（編輯：黃世雅）1111124

選戰倒數48小時，無黨籍澎湖縣長候選人葉竹林（右2）24日一早前往馬公北辰市場掃街拜票，他說，這場縣長選舉也是場「澎湖鄉親」對抗「外來政客」的「聖戰」。（葉竹林競總提供）中央社 111年11月24日