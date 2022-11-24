為台灣挺身而出 蔡英文九合一選舉催票影片出爐

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（中央社記者溫貴香台北24日電）九合一選舉26日投票，民進黨主席蔡英文今天發布催票影片表示，這次不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。呼籲大家1126走進投票所，團結催票、拉票。

蔡英文今天在臉書公布催票影片表示，其實縣市長的候選人，也跟總統候選人一樣重要，都有責任要改善人民的生活。 所以，如果還沒決定要投給哪一位縣市長候選人，拜託請把這一票投給她，投給她推薦的候選人，協助她，完成對大家的承諾。

蔡英文說，面對四年一次的選舉，有些政黨選擇，少做少錯、不做不錯，但是，民進黨不是那樣的政黨。民進黨努力認真做事，民進黨的中央和地方團隊，即使在逆風中，仍然從不放棄理想；只有民進黨到最後一刻還在談政見，只有民進黨到選戰最後關頭還在關心國家重要產業的發展。

她表示，所以這次的選舉一樣很關鍵，拜託這一張票，投給民進黨的縣市首長，就是投給蔡英文，在剩下的任期，可以更有力量完成對大家的承諾。

蔡英文呼籲，總統大選曾經投給她的人，面對後疫情時代的挑戰，經濟發展與台灣對外情勢的挑戰，請大家借她力量，支持她所推薦的候選人，讓她可以完成更多的建設與福利。

她說，回家一趟不容易，謝謝上一次選擇蔡英文，相信蔡英文能夠顧好台灣，而她也很認真、負責地讓台灣在國際上站穩腳步，也致力於維持台海的和平穩定。這次更不只是一次地方選舉，也會決定台灣要向世界傳遞什麼樣的訊息。

蔡英文懇請大家，11月26日走進投票所，一起為台灣挺身而出，團結催票、拉票。（編輯：蘇志宗）1111124