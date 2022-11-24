「票投國民黨兩岸無戰場」 馬英九：避戰就要謀和

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前總統馬英九（前左）24日南下屏東輔選，陪同國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前左2）參訪一家冷凍廠後，再展開車隊掃街拜票，全力爭取選民支持。中央社記者李卉婷攝 111年11月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）前總統馬英九今天陪同國民黨屏東縣長候選人蘇清泉車隊掃街，媒體詢問馬英九在臉書貼文「票投國民黨，兩岸無戰場」，外界解讀是投降主義；馬英九回應，要避戰就要謀和。

馬英九今天在臉書（Facebook）貼文表示，「日前有兩句順口溜流傳甚廣，『票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場』，11月26日，用選票反映台灣民眾對和平的殷切盼望。」

馬英九今天下午陪同國民黨屏東縣長候選人蘇清泉車隊掃街，媒體詢問「票投國民黨，兩岸無戰場，外界解讀是投降主義」；馬英九出發前接受媒體聯訪指出，不打仗也可以解決問題，要避戰就是要謀和。

至於，屏東選情有沒有翻轉可能？馬英九指著站在身旁的蘇清泉說，「有他就有可能」。

馬英九今天下午在屏東滿滿行程，陪同蘇清泉先參訪屏東一家冷凍廠，隨後登上車隊，沿途行經里港鄉、九如鄉、長治鄉等地區掃街，爭取選民支持，最後將抵達屏東市慈鳳宮前參加「屏東出頭天」造勢晚會。（編輯：陳仁華）1111124