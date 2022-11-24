九合一選前最後拚搏 屏東縣長3選將車隊掃街爭取支持

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時代力量屏東縣長候選人詹智鈞（左）24日在恆春公有市場與鄉親面對面打招呼，站上掃街車隊後也持續呼籲「屏南需要一條救命的快速道路」，弭平交通不平等所導致的醫療資源不平等。（詹智鈞競選總部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月24日

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）選戰倒數2天，屏東縣長3名候選人周春米、蘇清泉、詹智鈞今天分別以車隊掃街及宮廟參拜等方式，最後拚搏，爭取選民認同。

民進黨屏東縣長候選人周春米今天到恆春半島車隊掃街，從滿州鄉到恆春鎮，最後前往枋寮地區進行定點宮廟參拜。周春米在臉書（facebook）貼文指出，「衝刺百里拚出屏東第一女縣長，車隊一路往北，由屏東縣長潘孟安合體同行，繼續帶領恆春半島進步向前」。

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉下午起則是從屏北的里港鄉、九如鄉、長治鄉等地區掃街，晚間將在屏東市慈鳳宮前舉辦「屏東出頭天」團結造勢晚會，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜將出席助陣。

時代力量屏東縣長候選人詹智鈞今天則與無黨籍屏東縣議員候選人張怡，一同在恆春公有市場與鄉親面對面打招呼，詹智鈞站上掃街車隊持續呼籲「屏南需要一條救命的快速道路」，弭平交通不平等所導致的醫療資源不平等。（編輯：謝雅竹）1111124