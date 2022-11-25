烏克蘭媒體專訪 唐鳳：台灣復原經驗豐富能援烏

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡25日專電）數位發展部長唐鳳接受烏克蘭媒體專訪指出，台灣走過強震，也曾協助日本大地震後重建。此外，透過網路，台灣數位發展部能提供已在台使用的服務，「我們在復原方面經驗豐富，隨時準備提供協助」。

唐鳳接受烏克蘭網路電視頻道Espreso TV專訪，談到對烏克蘭應用程式Diya及公開採購電子平台ProZorro的觀察外，也分享台灣在打擊網路攻擊及假資訊方面可以從烏克蘭學到的經驗、數位科技發展關鍵及可提供烏克蘭的援助等，內容於24日播出。

唐鳳談到，當俄羅斯全面入侵烏克蘭時，自己不僅熬夜看推特，還查看基輔獨立報（Kyiv Independent）並讀現場記者的報導，「想像一下，如果當時基輔沒有網路，人們仍然渴望獲得資訊，但他們眼見所及可能只是俄羅斯宣傳之類的假訊息」。

唐鳳說，台灣在打擊假訊息方面學到的第一課是，必須盡一切努力提供記者至關重要的高品質通訊服務，這也是台灣投資衛星接收站的原因，預定將設置700多處固定或可移動的接收站，「就像我們在烏克蘭看到的那樣」。

在台灣數位科技發展關鍵方面，唐鳳指出，「寬頻是基本人權」。無論在鄉下或是偏遠島嶼，甚至玉山山頂，民眾仍可以每月15歐元（約新台幣483元）的價格使用高速網路直播。

唐鳳說，另一項關鍵是數位能力。台灣的學生不僅要學習媒體素養，還要學習寫作和創造的能力，檢視訊息真偽。他們還能在2020年總統大選前的辯論中，對總統候選人的發言內容進行事實查核，這是一項重要社會實踐。

談到台灣媒體看烏克蘭戰爭的視角時，唐鳳表示，所有媒體，無論黨派立場，一致認為烏克蘭與台灣關係密切，都站在抵抗野蠻、殘酷的領土擴張主義的前線。

唐鳳以曾聖光為例指出，台灣一名年輕志願兵加入烏克蘭武裝部隊保衛烏國時，台灣媒體大篇幅報導，人人都覺得有必要更加關注烏克蘭實際的狀況，因為台灣與烏克蘭的處境非常相似。每位台灣人都明白對俄羅斯施以制裁是關鍵，禁止俄方取得尖端晶片對於保護民主至關重要。

至於台灣可提供哪些領域的援助？唐鳳說，台灣在世紀之交的一場大地震中，累積豐富的重建經驗，台灣也投入日本大地震後重建。

唐鳳說，數位科技可以將不同時區的人聚集，「就好似我們在同一個房間裡」，這稱為共存。有賴於這些科技，台灣能夠對最偏遠處提供高品質的教育、醫療及公共服務；也正是透過網路，數位發展部可以對烏克蘭提供已在台使用的服務。（編輯：周永捷）1111125