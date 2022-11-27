民眾黨主席12/10改選 參戰立委補選待討論

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（中央社記者賴于榛台北27日電）九合一大選剛落幕，台灣民眾黨今天宣布啟動黨職改選，黨主席與黨代表選舉報名自今天起至30日為止，預計12月10日投開票；另外，針對是否參戰台北市第三選區與南投縣第二選區立委補選，黨內仍在討論中。

台北市長柯文哲有意角逐2024總統大選，他先前已表態，將參與黨主席選舉，爭取連任。

民眾黨今天透過臉書指出，這次九合一大選，是創黨3年多以來，首次交出的全國性地方選舉成績單，或許結果不盡理想，但這僅是首戰，而非終局之戰。

民眾黨指出，第2屆黨主席暨黨代表選舉報名今天起跑直到11月30日，參選黨主席者須取得300名黨員連署，參選黨代表者則須獲得15名黨員連署，預計12月5日公開抽出候選人號次，並公告選舉公報。

民眾黨也預計在12月8日舉行黨主席候選人政見發表會，整體的黨職選舉投票日則落在12月10日，預定當天下午5時開票。

民眾黨指出，黨已逐漸壯大，成為不可小覷的第三勢力，盼黨員踴躍參與黨職選舉，持續努力與黨打破藍綠高牆，為民眾發聲。

針對台北市第三選區（中山、北松山）、南投第二選區立委補選，民眾黨是否派人參戰，選戰小組召集人蔡壁如下午對中央社記者表示，的確有在討論此事，但尚未定案。（編輯：楊蘭軒）1111127