九合一選舉後 鄭文燦：坦然面對徹底檢討

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市長鄭文燦30日表示，已由桃園市政府秘書長黃治峯組織交接小組，包括相關局處副首長將協助交接工作，讓市政可無縫接軌，希望市政工作在穩定基礎上往前走。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園30日電）九合一選舉日前落幕，桃園市長鄭文燦今天指出，每一場選舉都是對各政黨的考驗，選舉得失成敗須要開誠布公、坦然面對、徹底檢討，這個政黨才能夠有再起的機會。

鄭文燦上午出席桃園市政會議前接受媒體聯訪，記者詢問如何看待九合一選舉結果。

鄭文燦回答，每一場選舉都是對各政黨的考驗，選舉得失成敗須要開誠布公、坦然面對、徹底檢討，這個政黨才能夠有再起的機會，一個政黨的生命在於人民的支持，這是永遠不變的道理。

他說，「民意始終是我們要最尊重的一個從政的基礎」，所以對於民意的變化一定要有了解，例如這次選舉大概有一個比例的年輕選民及中間選民選擇不投票、或選擇要讓執政者反省。

他指出，對於民意的變化，必須要去面對、找出原因與根源，互相指責是沒有必要的，一個政黨要經得起考驗，每一場選舉都是一個試金石。

記者詢問，可否分析這次為何有一定比例年輕人不出來投票。

對此，鄭文燦表示，原因留待檢討小組討論，也許可以做更多焦點團體的座談，讓大家看到各家媒體所做民調與選舉結果有所落差，這些潛在民意究竟是關切哪些議題、哪些執政部分沒做好需調整改變，一個政黨要懂得自我修正錯誤，才能夠不斷回應民意、有所成長。

記者再問，如何看待總統蔡英文辭去民進黨主席及她期待中壯世代接棒。

鄭文燦回答，每個政黨都有不同世代，所謂中壯世代也都具有將近30年的工作經驗，不管在哪個崗位上都應該為政黨所追求的理想、目標奉獻心力，民進黨人承擔責任是必然的，不一定是哪個世代，每個世代都有不同角色。

對於外界關心是否角逐民進黨主席，鄭文燦指出，未來許多民進黨團隊需要面對的課題，大家坐下來好好討論、形成共識比較重要，未來每個安排都希望能集思廣益、形成共識，做最好安排，能因應未來包括總統、立法委員選舉的挑戰，相信民進黨在遇到挫敗後，能夠慎重地、客觀地回應民意。

鄭文燦表示，尤其是潛在的民意，大家在選舉過程中可能忽略了、沒有聽到，選舉的結果就是希望民進黨能夠聽到、改變，「一個要懂得改變的政黨才會成長，這個是我自己從政的心得」，所以民進黨會很用心地去理解投票的意義。

記者追問，如果蔡總統希望他出任閣揆，是否會承擔。對此，鄭文燦指出，未來每一件工作都非常重要，一個政黨整體布局勢必要回應民意期待，這還是最重要的，「具體的人選，我想未來應該會有最好的安排。」

鄭文燦說，他的市長任期到12月24日，12月25日會進行交接，他也與桃園市長當選人張善政通過電話，他會做好交接工作。

他指出，已由桃園市政府秘書長黃治峯組織交接小組，包括相關局處副首長將協助交接工作，讓市政可無縫接軌，希望市政工作在穩定基礎上往前走，也祝福張善政領導桃園能夠發展得更好。

記者又問，對於選舉過程中的訴訟部分是否會繼續。

鄭文燦對此表示，如果屬於不實消息，對政府形象或市長個人清譽有所影響，已提出訴訟部分會攤在陽光下讓司法裁決，無中生有的抹黑是民主選舉秀下限的做法，應該要改變。

記者詢問，2024年總統選舉是否會是未來的考量之一。對此，鄭文燦指出，「未來民進黨人會很有智慧地面對每一個挑戰。」（編輯：戴光育）1111130