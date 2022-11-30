公平會新任委員提名 立院初審通過

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（中央社記者潘姿羽台北30日電）立法院經濟、司法及法制委員會今天審查通過行政院函送公平交易委員會委員提名名單，朝野立委聚焦被提名委員對數位經濟的態度，並期許被提名委員能夠發揮專業，在重要議題發揮影響力。

公平交易委員會現任委員魏杏芳、蔡文禎及謝智源3人，任期均至112年1月31日屆滿，行政院依公平會組織法規定，提名委員辛志中、顏雅倫及李師榮3人，任期均自112年2月1日至116年1月31日止。

立法院經濟、司法及法制委員會今天聯席審查，國民黨立委呂玉玲詢問被提名委員，面對數位經濟時代的市場競爭議題，公平會執法如何精進。

顏雅倫表示，各國都十分關注數位平台的議題，觀察國外做法，有些國家採訂定專法的方式處理，台灣若要訂定專法，須跨部會協調、聽取民意，並思考如何與國際接軌，這些都要時間取得共識。

辛志中則說，數位時代困難的不是執行競爭法，而是原有競爭分析的改變，包含市場如何界定、怎麼衡量市場力等；此外，平台不只是雙邊，還可能是多邊市場，且涉及金融支付、廣告產業等領域，產業非常龐大，必須持續更新資料、密切關注市場以及國際發展。

國民黨立委陳明文、民眾黨立委高虹安則關切這次被提名的3位委員都是法律背景，未來公平會7位委員中，只剩1位委員是經濟背景，專業失衡；高虹安更指出，根據公平會組織法，委員任用應具有法律、經濟、財稅、會計或管理等相關學識及經驗，然而公平會委員專長趨近單一，組織法精神恐無法彰顯。

公平會主委李鎂對此回應，雖然看起來法律背景較多，但每位委員過去經驗與知識，與經濟領域其實非常密切。

另外，高虹安也指出，在數位經濟競爭政策及法規上，台灣進度與國際落差大，公平會未來會在數位經濟領域扮演一定角色，但委員專業分布偏重法律，應該思考如何強化經濟專業及經驗，才能因應國際變局。（編輯：張均懋）1111130