國民黨團籲開票全程直播 盼2024年選舉開始實施

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（中央社記者范正祥台北1日電）這次九合一選舉屏東第194投開票所於開票時遭民眾拍下「唱票不亮票」畫面，引發議論。國民黨立法院黨團今天呼籲，希望未來各投開票所開票能夠全程直播，取信於民，盼2024年選舉開始實施。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委賴士葆、廖婉汝出席，要求中選會檢討這次選舉發生的選務亂象。

曾銘宗表示，這次屏東縣長選舉開票引發爭議，國民黨團要求中選會和屏東縣選委會務必依法行政、依法處理；國民黨縣長候選人蘇清泉申請驗票部分，也呼籲屏東地院必須儘快做出公正裁決。

曾銘宗說，國民黨團也會針對開票的標準作業程序提案，要求各投開票所開票直播，才有公信力，希望2024年選舉就可以開始實施。

賴士葆指出，過去國民黨團就曾主張，投票秘密沒問題，但開票過程要直播，開票直播可以減少選務瑕疵。

此外，廖婉汝提及，這次的選務瑕疵還包括有很多投開票所在開票時，並沒有照著「撿、唱、計、整」順序規定，而是採取「撿、整、計、唱」的方式，恐有污損選票造成廢票的疑慮，一些選務亂象，中選會應該全盤檢討。（編輯：翟思嘉）1111201