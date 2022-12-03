許信良建議綠營重用林飛帆 陳其邁：不評論個別人選

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對於亞太和平研究基金會董事長許信良建議民進黨大膽重用太陽花運動領導人林飛帆，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁（前中）3日接受媒體聯訪表示，「不對個別候選人評論」，不過會依期程，在1月中經由黨員投票產生新任黨主席。中央社記者曾以寧攝 111年12月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）對於許信良建議民進黨大膽重用林飛帆，任民進黨代理黨主席的高雄市長陳其邁今天表示，不對個別候選人評論。對於班班吃石斑進度，則表示高雄今年可以吃到第4輪沒問題。

亞太和平研究基金會董事長許信良昨天表示，放眼2024年總統大選，建議民進黨大膽重用太陽花運動領導人林飛帆，出任黨主席、行政院副院長，以爭取年輕選票。

對此陳其邁今天出席阿蓮區中路國民小校100週年校慶，並接受媒體聯訪表示，「不對個別候選人評論」，不過會依期程，在1月中經由黨員投票產生新任黨主席。

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近來媒體關注全台學校午餐班班吃石斑進度。對此陳其邁說，這是產銷、配送的問題，目前高雄337所學校中，大多已經吃過第2輪，第3、4輪會協調供應商配合配送，「今年吃到第4輪沒有問題」。

陳其邁說明，供給學校的石斑以5斤以上的大隻龍虎斑為主要貨源，取肉率約3成，各校吃1輪石斑約需要17噸魚肉；高雄採分散、分批產銷配送，因此較沒有像其他地區下急單、集中在少數時間的問題，加上離產地較近，今年可以完成政策目標。且前石斑魚價格也已經平穩，市府會持續掌握監控。（編輯：黃世雅）1111203