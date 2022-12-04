府院黨檢討會：守護國家安全 不應受選舉結果動搖

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（中央社記者葉素萍台北4日電）總統蔡英文今天邀集府院黨高層開會，討論選後國內及國際政經局勢，並達成幾項重點，包括，守護國家安全決心，不應受到選舉結果而動搖；與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。

總統府發言人張惇涵晚間轉述，蔡總統今天下午邀集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、民進黨立法院黨團總召柯建銘、高雄市長兼代理黨主席陳其邁等召開會議，就11月26日選後國內及國際政經局勢，以及執政團隊檢討與興革之處進行深入討論。

會議聚焦4個面向，在第3面向國家安全與台海穩定部分，張惇涵轉述，執政團隊要集眾人之力，確保國家安全與台海和平穩定，確保國家的安全與利益，以及守護國家安全的決心，不應受到選舉結果而動搖。

張惇涵說，國際局勢從美中競爭、俄烏戰爭以來，所引發的政治、經濟衝擊，在在都影響兩岸關係及區域和平穩定。尤其中國對台灣的威逼情勢更為明顯，且在認知作戰推波助瀾下，台灣人民也會憂慮台海發生軍事衝突的可能。

張惇涵轉述說，與會者皆認為，沒有人要戰爭，台灣政府與人民是如此，國際社會也如此，中國方面也是如此。

張惇涵轉述，台灣的安全，攸關區域，甚至於世界的和平與穩定。政府會盡全力與區域間的利害關係者共同管控風險；而區域間利害相關者眾，集眾人之力，必能尋求出共同有效控管風險的方案。

張惇涵表示，持續強化自我防衛能力，更有力的確保國家安全與利益，爭取更多的國際支持。這也應該是台灣不分朝野努力的目標。（編輯：蘇志宗）1111204