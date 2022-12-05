傳轉任國營事業 王國材：沒聽說但改變位置就隨緣

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（中央社記者余曉涵台北5日電）立法院會期結束後內閣可能改組，外傳交通部長王國材可能轉任國營事業。對此，王國材今天受訪表示，沒聽到這消息，現在就努力做好該做的事情，有沒有改變位置就隨緣。

內閣是否改組引發關注，行政院長蘇貞昌日前表示，部分閣員有生涯規劃或個人因素予以尊重，中生代和各方面有歷練的好人才要好好安排，立院會期結束後有確定結果會跟大家報告。

立法院交通委員會今天審查112年度中央政府總預算案關於交通部中央氣象局、交通部運輸研究所、行政院公共工程委員會單位預算。

王國材會前接受媒體訪問表示，內閣改組是府院決定的事，他尊重，且政務官來去隨緣。他說，每個政務官就是把握當下，做好該做的事情，有沒有改組不是他能決定的事情。

媒體詢問是否要轉任到國營事業？王國材回應，他沒有聽到這個消息，交通部工作很多，最近有很多工程跟改革在進行當中，在位的緣分就是做好每一天，有沒有改變位置就隨緣。

王國材強調，有沒有續任不重要，重要的是有沒有把該做的事情做完，把握每天，把該做的事情跟該推行的政策努力完成。（編輯：謝雅竹）1111205