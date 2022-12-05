中選會致送當選證書 侯友宜：感謝市民肯定

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（中央社記者王鴻國新北5日電）中央選舉委員會委員許惠峰今天到新北市政府致送新北市第4屆市長當選證書，市長侯友宜表示，感謝市民再次肯定，這是證書也是責任，他會好好做事。

市府今天在18樓大貴賓室舉辦中選會致送當選證書儀式，侯友宜接下證書後表示，他內心充滿感恩，謝謝市民再度肯定及再度給他機會來好好做事。他會把握當下， 盡最大心力來讓新北市明天會更好，這是證書也是責任，他會好好做事。

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他接受媒體聯訪時針對小內閣名單的調整表示，會微幅調整步伐，再出發。媒體追問接下當選證書後會做好做滿嗎？他表示，謝謝市民朋友給他滿滿的支持，讓他再度地連任，他會把握每一分、每一秒好好做事，讓新北市的明天會比今天好。

被問到是否參選2024大選相關問題，侯友宜表示，他現在的角色是新北市長，最重要是讓新北市在未來的發展上能夠超過今天，所以這才是他現在要做的事情，所以，他會用感恩、惜福的心情，好好地把握當下，努力做事。（編輯：張銘坤）1111205