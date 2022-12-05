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蔡總統6日接見波蘭國會訪團 感謝贈台40萬劑AZ疫苗

2022/12/5 18:59（12/5 19:23 更新）
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波蘭「波台國會小組」主席安佐（Waldemar_Andzel）（右8）率3名副主席及眾議員等8人5日抵達台灣，外交部歐洲司長姚金祥（右4）接機。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年12月5日
波蘭「波台國會小組」主席安佐（Waldemar_Andzel）（右8）率3名副主席及眾議員等8人5日抵達台灣，外交部歐洲司長姚金祥（右4）接機。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 111年12月5日
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（中央社記者葉素萍台北5日電）總統府發言人張惇涵今天說，波蘭眾議院「波蘭－台灣國會小組」主席安佐率團抵達台灣，總統蔡英文明天上午於總統府內接見訪問團；安佐及「波台國會小組」成員去年大力支持，促成波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗。

「波台國會小組」主席安佐（Waldemar Andzel，另譯：安鄒）一行今天抵達台灣，進行至12月9日為期5天訪問行程。

總統府發言人張惇涵晚間表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡總統明天上午於總統府內接見訪問團，就經貿、科技、教育等領域深入交換意見。

張惇涵說明，「波台國會小組」目前共有93位成員，是堅定支持台灣的重要力量，此行也是安佐第3度訪台。

張惇涵表示，近年波蘭與台灣國會交流密切深厚，波蘭各界更是堅定支持台灣的國際參與。特別是2021年9月全球深受疫情影響之際，安佐及「波台國會小組」成員的大力支持，促成波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗；總統府再次向波蘭政府及國會，表達誠摯感謝。

張惇涵說，台灣與波蘭是共享普世價值民主夥伴，而深化與中東歐國家合作鏈結，亦是當前台灣對歐洲關係的發展重點。期盼透過此次面對面交流，進一步促進雙方在各領域的合作交流，讓台波民主夥伴關係更加緊密，並持續攜手強化全球民主韌性。（編輯：林克倫）1111205

#張惇涵
#總統府
#安佐
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