工程會：北科大校地撥用 北市府公文認有適法疑義

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（中央社記者賴于榛、劉建邦台北7日電）中央近日被指卡住建國啤酒廠都更案，影響北科大校地取得。工程會官員今天說，中央數次協助協調此案，但北市府去年5月27日公文明確指出，並未承諾將都更案回饋土地無償撥用給北科大作為校地，且有適法疑義。

台北市都發局指出，北市府是基於北科大提出有發展需求，但考量此案土地涉及國營事業和國有土地，所以請中央協助協調促成，在兼顧地主台灣菸酒公司開發權益及地區居民期待下，盼能讓建國啤酒廠、北科大及地區發展達到三贏。

台北市議員王世堅近日指稱行政院長蘇貞昌卡住建國啤酒廠案，讓此案無法回饋4成土地給北市府，再無償交給北科大做教育用途；台北市長柯文哲日前在市政交接時，也將建國啤酒廠開發案，列為中央卡地方的5案之一。

工程會官員今天說，此事主要是北科大說，柯文哲曾允諾要將都市計畫取得的40.5%土地無償提供給校方，但北市府否認此事，並指有適法性疑義；再者是政院雖然願意協助北科大尋找其他土地，但校方堅持採柯文哲承諾方案，因此卡關。

工程會官員表示，此事中央積極協調北市府、台酒與北科大，政院層級會議至少就開了7次，且都留有紀錄，被指說「卡」地方，可能有點過頭了。

回到事情源起，台灣菸酒股份有限公司提出的台北啤酒工場都市計畫變更，經與北市府討論，也在2018年10月經內政部都市計畫委員會審定通過，原預計依法回饋40.5%的土地給北市府。

後續北市府易主，工程會官員今天說，當時依照內政部通過的都市計畫變更案所擬的協議書都已準備好，但最終北市府以涉及公園管理維護，及增額容積挹注文資修護等產生執行疑義為考量，並未簽訂協議書，此案進展停擺。

在這中間，北科大指出，柯文哲已承諾，將此案回饋的40.5%土地，無償提供給北科大。官員說，根據政院去年5月10日最後一次召開的協商會議紀錄，北科大會中指出，「北科大曾找過柯市長，獲市長承諾日後都計變更完成回饋後，將該受回饋土地無償撥給北科大使用」。

官員說，會議紀錄也顯示，北科大堅持，北市府應將回饋土地直接變更為文教用地，提供北科大使用，且說此案若有由北科大共同開發部分，校方願意出資，但要由北市府主導此案協商。

官員指出，同場會議，台北市都發局則表達，此案回饋的40.5%土地，其中10%應作公共設施使用，其餘部分應依照公產管理規定辦理，更說北科大的訴求內容應該要更具體，才能讓北市府進一步研議。

這場會議由於意見未一致，官員說，當時主持協商的政務委員吳澤成便請北市府釐清計畫可行性，同時提醒，若無法達成北科大訴求，也應充分說明。

官員表示，北市府隨即在5月27日發出公文給行政院、內政部營建署、台酒公司、北科大等單位明白指出，並未承諾無償撥用此案的回饋土地給北科大，「該等土地無償撥用予北科大使用非屬本府承諾之事項，且尚有法令適用之疑義」。

至於後續進度，官員指出，北市府去年9月曾發函政院說，因為王世堅質詢時提及北科大校地需求，期盼政院能進行相關思考；政院則考量北科大堅持北市府主導的立場，請北市府先行與北科大協商。

官員說，北市府雖在去年10月函請北科大提出校地需求，但至今未再針對此案提出協商或是協調作業。（編輯：翟思嘉）1111207